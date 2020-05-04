Минобороны России передало средства индивидуальной защиты военным Кыргызстана

Министерство обороны России передало Вооруженным силам Кыргызстана средства радиационной, химической и биологической защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

По ее данным, передача состоялась на российской авиабазе «Кант» 30 апреля. Военно-техническая помощь на сумму 4,9 миллиона сомов оказана в рамках военно-технического сотрудничества между Генштабом ВС КР и Министерством обороны РФ.

В ведомстве отметили, что полученные средства индивидуальной защиты (противогазы и защитные костюмы различных модификаций), РХБ-защиты и метеокомплекты будут использоваться для обеспечения личного состава Вооруженных сил, в том числе задействованного в обеспечении режима чрезвычайного положения в отдельных районах Кыргызстана.