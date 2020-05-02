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Общество

Погладил — купи еду: в Мексике бездомный кот провожал людей к полке с кормом

В Пьедрас-Неграс (Мексика) обнаружили кота с поразительным интеллектом. Одна из местных жительниц записала встречу с ним на видео, которое стало вирусным в испаноязычных соцсетях, сообщил Rambler.

Белый бездомный кот по кличке Кролик караулил людей возле одного из супермаркетов и всячески привлекал к себе внимание — в основном громким мяуканьем. Людей, которые останавливались его погладить, он, показывая направление, вел внутрь супермаркета и подводил прямо к полке с кошачьим кормом. После у пораженных покупателей не оставалось иного выбора, кроме как оплатить выбранный Кроликом товар.

Впрочем, теперь коту больше не нужно прибегать к подобным трюкам: 33-летняя учительница начальных классов Таня Санчес забрала его домой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151663/
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