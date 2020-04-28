Экс-солист кыргызстанской группы MKD Анатолий Цой победил в проекте «Маска»

Экс-участник кыргызстанкой группы MKD и бывший солист российского бойсбэнда MBand Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на телеканале «НТВ».

Судьями проекта были знаменитости российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Валерия, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез, Регина Тодоренко. На протяжении всего проекта они пытались угадать, кто скрывается за масками. К последнему выпуску участников осталось всего четыре — Лев, Волк, Попугай и Олень. Анатолий Цой был Львом.

В финале с победителем соревновались Анна Плетнева, Карина Кокс и Лариса Долина. В заключительном туре Анатолий Цой спел композицию Chandelier исполнительницы Sia, чем покорил публику.