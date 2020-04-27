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Общество

Режим ЧП в Бишкеке. Водитель BMW с подложными номерами ездит со спецпропуском

В Бишкеке водитель BMW ездит с красным спецпропуском, который дает право беспрепятственно передвигаться по городу в режиме чрезвычайного положения. Фотографию на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, автомобиль с ведомственными номерами был припаркован возле здания ГКНБ.

«Выдан пропуск. Скорее всего, это частное авто. Тогда вопрос: на какую зарплату? Сделаю запрос в ГУОБДД», — написал адвокат.

В комендатуре 24.kg сообщили, что изучат публикацию юриста, после чего дадут комментарий.

Отметим, что на портале Carchek отсутствует какая-либо информация о машине с номером 1202 SA, соответственно, госномер может быть подложным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151182/
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