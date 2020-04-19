В России участились случаи мошенничества в отношении кыргызстанцев

Посольство КР в России сделало заявление для кыргызстанцев, застрявших в российских городах из-за прекращения авиасообщений, и попросило быть максимально осторожными, не разглашать свои паспортные данные первому встречному.

Мошенники предлагают за определенную сумму включить в список для возвращения на родину, а также фиктивную регистрацию и поддельные паспорта.

«В этой связи посольство призывает граждан воздержаться от распространения недостоверной информации, не поддаваться дезинформации провокаторов, представителей фиктивных благотворительных фондов, якобы поддерживающих трудовую миграцию, а также популистским обещаниям и заявлениям некоторых политиканов относительно возвращения граждан КР с территории России», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на сегодня со стороны России и Казахстана закрыты авиасообщения, железнодорожные и автотранспортные пути. «О возобновлении чартерных и регулярных рейсов, открытии кыргызско-казахской границы в обязательном порядке будем информировать наших граждан. В ближайшее время планируется организация чартерного рейса для граждан КР, у которых имеются билеты на руках на отмененные авиарейсы из Новосибирска, вопрос вылета самолета в Бишкек рассматривается российскими властями», — подчеркнули в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что в связи с ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией в России и обращающихся, 19 апреля создан сall-центр, который круглосуточно принимает все заявки и обращения граждан КР.

Обратиться в сall-центр посольства можно по следующим контактным номерам:

+74992374301;

+74992374461;

+79253874127 — мобильный (WhatsApp);

+79253874597 — мобильный (WhatsApp);