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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Республиканский штаб запустил ресурс для поддержки медиков

Запущен ресурс для поддержки деятельности медицинских работников. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что через это приложение врачи смогут направить заявку на получение средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, оборудования и медикаментов, а также информировать республиканский штаб об имеющихся проблемах и трудностях в работе (пропуска, обеспечение питанием, оплата труда).

Заявителю необходимо заполнить форму заявки на ресурсе http://med.tunduk.kg/. Каждую штаб рассмотрит в индивидуальном порядке. Сроки рассмотрения и порядок решения определяются штабом.

Отметим, что на сегодня в Кыргызстане выявлено и зарегистрировано 554 случая коронавируса, 134 от общего числа инфицированных — медики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150570/
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