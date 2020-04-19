Юрист предлагает конкретизировать норму о выплате компенсаций врачам Кыргызстана

Директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова сомневается, что члены спецкомиссии по начислению компенсации врачам смогут доказать вину медика в заражении коронавирусом. Она объяснила 24.kg почему.

Отметим, ранее сообщалось, что инфицированные врачи получат по 200 тысяч сомов. Позже выяснилось, что выплатят компенсацию только в том случае, если будет установлено, что медик заболел при исполнении своих профессиональных обязанностей, а не на каком-нибудь увеселительном мероприятии.

«Думаю, что эту норму нужно конкретизировать и определить круг лиц, кто не получит компенсации. Это могут быть не практикующие врачи. То есть те, кто не ведет прием пациентов, не работает в клинике. Врачи, которые находились в другой стране все это время и только вернулись в Кыргызстан и не были еще задействованы в лечении COVID-19, а также те медики, кто только что вышел из декретного отпуска. Во всех остальных случаях государство обязано выплатить обещанную надбавку. Иначе разразится скандал», — заметила Чолпон Джакупова.

Но я слабо представляю, как спецкомиссия будет доказывать, что тот или иной медицинский работник подхватил вирус не от пациента и не в больнице, а, к примеру, в очереди в магазине. Чолпон Джакупова

На сегодня в стране зарегистрировано 554 случая заражения коронавирусом, 134 из них приходится на медиков.