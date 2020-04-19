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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Резкий рост случаев COVID-19 в Кыргызстане ожидается на следующей неделе

На следующей неделе ожидается резкое увеличение количества выявленных случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

«После пика заболеваемости ожидается стабилизация, а затем и снижение числа пациентов с коронавирусом. Мы готовим рекомендации согласно эпидемической кривой, когда ситуация будет под жестким контролем, можно говорить о снятии карантина», — сказал он.

Нурболот Усенбаев также отметил, что Минздрав использует экспресс-тесты на границе. По его словам, на границе медики проверяют состояние водителей большегрузных машин.

На сегодня в стране зарегистрировано 554 случая заражения коронавирусом, 134 из них — медики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150547/
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