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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Застрявшие в Новосибирске граждане Кыргызстана грозят правительству судом

Застрявшие в Новосибирске граждане Кыргызстана грозят правительству судом. Об этом 24.kg сообщила одна из пассажирок отмененного рейса Новосибирск — Бишкек Ирина Степкичева.

По ее словам, у двух беременных женщин, размещенных в хостеле, угроза выкидыша, у обеих поздний срок. У одной больные почки. Ранее у одной из кыргызстанок уже произошел выкидыш.

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«На каком основании нас не впускают в страну? Это просто издевательство. Мы не мигранты и не гастарбайтеры, мы все граждане Кыргызстана и приехали в Новосибирск на короткий период, не на работу. Первый вице-премьер Кубатбек Боронов солгал, получается, пообещав, что 11 апреля мы вылетим в Бишкек. Мы готовы судиться с правительством», — отметила Ирина Степкичева.

Накануне, выступая на совместном заседании профильных комитетов, министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов заявил, что по рейсу из Новосибирска отказали в «Росавиа». По данным правительства, один рейс из Новосибирска будет стоить $30 тысяч.

Напомним, тысячи кыргызстанцев застряли в местах пребывания и не могут вернуться домой, потому что многие страны приостановили авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150136/
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