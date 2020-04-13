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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине

В Кыргызстане запущена система мониторинга граждан, обязанных находиться на домашнем карантине. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Отмечается, что специальный ресурс и мобильное приложение используются только для помещенных на домашний карантин (не инфицированным). Приложение устанавливается на телефон с добровольного согласия гражданина, который подписывает соответствующее обязательство на период нахождения в карантине.

«Функционал мобильного приложения позволяет лицу направлять данные о состоянии своего здоровья медработникам. Врачи также имеют возможность удаленно следить за пациентом и показателями его здоровья, что позволит уменьшить нагрузку на врачей. При ухудшении самочувствия гражданин имеет возможность воспользоваться экстренной кнопкой SOS», — говорится в сообщении.

Ресурс и сведения в нем являются конфиденциальными и предназначены строго для служебного пользования. Допуск к системе мониторинга имеет ограниченный круг лиц, определенные ответственными за предотвращение и ликвидацию последствий ЧС и ЧП госорганами.

«Относительно видео, распространяемого в интернете с отображением данных, информация направлена в органы для проведения проверки и дачи правовой оценки распространения конфиденциальных данных в рамках законодательства КР», — подчеркнули в штабе.

Система мониторинга разработана IT-штабом при Госкомитете информационных технологий и связи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149939/
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