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Общество

Адвокат Сапара Исакова не может получить пропуск, чтобы защищать его интересы

Адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов заявил, что до сих пор не может получить пропуск, чтобы беспрепятственно добираться до клиента. Об этом он сообщил 24.kg.

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По его словам, он передвигается по городу на основании Конституции. «Чрезвычайное положение не лишает права на защиту, в крайнем случае власти должны были проработать особый порядок работы адвокатов, но ни в коем случае не лишать людей права на защиту. Если какой-то из постов задержит меня за отсутствие пропуска, я буду вынужден создавать прецедент по статье 333 УК КР за воспрепятствование деятельности защитника. Ответственность должны нести члены Совета безопасности и комендант Бишкека», — говорит юрист.

Напомним, накануне бывшего премьер-министра Сапара Исакова этапировали из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149183/
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