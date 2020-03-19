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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Незаконные доказательства из дела исключать не будут

Бишкекский городской суд оставил в силе постановление судьи Первомайского райсуда Марата Сыдыкова об отказе исключить доказательства, полученные в ходе следствия по кой-ташским событиям. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Автандил уулу.

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По его словам, судебная коллегия признала апелляционную жалобу необоснованной.

«На нарушения, которые я указывал в жалобе, не обратили внимания. Более того, судебное заседание проходило без переводчика, несмотря на то, что мой подзащитный Канат Осмоналиев не разговаривает на русском языке. Невзирая на грубейшие нарушения следствия, районная инстанция и коллегия судей горсуда оставили эти доказательства на дальнейшее исследование», — сказал Бактыбек Автандил уулу.

Юрист отметил, что таким решением суд подкрепил полученные незаконно следователями доказательства.

Напомним, что в Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Ходатайство адвокатов об исключении некоторых доказательств из протоколов очных ставок судья Марат Садыков не удовлетворил.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147091/
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