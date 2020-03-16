Правительство уверяет, что контролирует цены на муку. А как на самом деле?

В минувшие выходные на рынках и в некоторых супермаркетах по всей стране наблюдался небывалый ажиотаж. Из-за пандемии коронавируса и случаев заболевания, выявленных в соседних странах — Казахстане и Узбекистане, кыргызстанцы бросились запасаться всем необходимым, в первую очередь это продукты питания.

Вместе со спросом выросла и стоимость некоторых товаров. В частности подорожали мука, растительное масло, макароны и сахар.

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Сегодня в правительстве Кыргызстана утвердили перечень из 14 видов товаров, цены на которые государство будет контролировать. То есть не допускать их чрезмерного роста.

Представители мэрии Бишкека совместно с налоговиками и сотрудниками Государственной службы антимонопольного регулирования проводят рейды и мониторинг цен. В их отчетах повышения стоимости не отражено. Городские власти рапортуют, что сдерживают цены.

Журналист 24.kg обошла несколько крупных оптовых и розничных рынков города, чтобы узнать, так ли это и по какой цене сегодня продают мешок муки.

В среднем на всех рынках мешок муки подорожал на 100-300 сомов. Это примерно 2-6 сомов за килограмм.

Выяснилось, что самая дорогая мука продается в продуктовой части рынка «Дордой». Один из покупателей Чубак Кубатов рассказал 24.kg, что он хотел купить пшеничную муку первого сорта, однако к 12.00, когда он пришел на рынок, продавцы сказали, что все закончилось. Многие точки, где ранее продавалась мука, уже закрылись.

«На «Дордое» только в одной точке продавали муку. Многие говорят, что закончилась или закрыты. Решил купить муку первого сорта, ее цена сегодня 1 тысяча 800 сомов, высший сорт 2 тысячи сомов. Считаю, что люди напрасно паникуют. А продавцам не могу предъявить претензии, так как они тоже покупают у оптовиков», — сказал мужчина.

Некоторые торговцы сообщили 24.kg, что местные и иностранные фирмы перестали поставлять муку. На данный момент они продают муку, которая хранится на складах.

«До этого мешок муки «Акун» первого сорта стоил 1 тысячу 350 сомов, а сейчас на 100 сомов дороже — 1 тысячу 450 сомов. Если их привезти и продавать по 1,5 тысячи сомов, никто не возьмет. Мы продаем муку, которая хранилась на складах. Из Казахстана тоже перестали завозить муку и рис. Поэтому цены на них поднялись. Казахстанский рис подорожал на 15 сомов за килограмм», — рассказал продавец.

Он подтвердил, что спрос на товар увеличился. «Раньше продавали в неделю 100-200 мешков по 1,3 тысячи сомов. Сейчас в день по 100 и более мешков реализуем, несмотря на то что мешок стоит в среднем 2 тысячи сомов», — добавил продавец.

На Ошском рынке мешок казахстанской муки стоит 1,8 тысячи сомов. Цена за килограмм — 38 сомов. «Сейчас так, потому что мы сами покупаем у оптовиков по 1 тысячи 750 сомов, в розницу продаем по 38 сомов, мешок выходит 1,8 тысячи сомов. Два-три дня подождите, ажиотаж спадет, и цены понизятся. Но насколько не могу сказать», — сказал один из продавцов.

Он добавил, что мешок муки в пятницу стоил 1,3 тысячи сомов, в субботу — 1,5 тысячи, а в воскресенье цена возросла до 1,8 тысячи.

На Аламединском рынке муку найти трудно, так как многие точки продажи либо закрыты, либо продавцы отказываются продавать, ссылаясь на отсутствие продукта. Цена одного мешка муки варьируются от 1,65 тысячи до 1,75 тысячи сомов.

Относительно дешевле муку можно найти на оптовом рынке «Азиз». Продавцы сообщили журналисту, что накануне представители Государственной службы антимонопольного регулирования совместно с мэрией столицы провели проверку. Потому многие складские помещения с мучными изделиями закрыты, продавали муку лишь единицы.

«Я приехала в Бишкек из Кара-Балты. Из-за распространившихся слухов о том, что в Кыргызстан тоже скоро придет коронавирус и границу с Казахстаном закроют, решили набрать продуктов первой необходимости. Я купила муку первого сорта за 1 тысячу 650 сомов», — радостно рассказала Дильбара Бейшеева.

С повышением цены на муку подорожал и хлеб. Тандырщик Анвар Суйунов сообщил, что лепешки теперь стоят на два сома дороже.

«За два дня среди людей возник большой спрос на муку, что вызвало ажиотаж и повышение цен. До этого мешок муки первого сорта покупал за 1 тысячу 380 сомов, а сейчас покупаю по 1,550-1,6 тысячи. Если брать в розницу, то мешок выходит дороже 1 тысячи 800 сомов», — сказал он.

Пункт продажи муки открыли и при одном из филиалов компании «Акун». Накануне там столпились люди, желающие купить муку. Больше сотни человек чуть ли не штурмом брали магазин. Пришлось составить список и по 10 человек пропускать к точке продажи. Цена здесь была самая низкая в городе — 1 тысяча 440 сомов за мешок.

Один из покупателей сообщил, что за мукой приехал из Канта.

«У нас цена на муку повысилась до 2,2 тысячи сомов за мешок. В магазинах ее нет. 25-килограммовая упаковка стоит 950 сомов. Сначала я поехал на Аламединский рынок, там не смог купить. Пришлось приехать в «Акун», — рассказал Нурбек.

Однако среди покупателей нашлись и те, кто был недоволен относительно низкой ценой муки в «Акуне». Некоторые посчитали, что компания повысила цены от 150 до 300 сомов.

«В «Акуне» повысили цену на 150 сомов. До этого мы покупали у них муку по 1 тысяче 300 сомов, а сейчас по 1 тысяче 440 сомов», — сказал один из покупателей, стоявший в очереди.