Певица Зере пожаловалась на провокаторов на митинге за права женщин

Известная певица Зере Асылбек написала жалобу омбудсмену Токону Мамытову на устроивших провокации на митинге за права женщин.

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По ее словам, она также намерена обратиться в правоохранительные органы. «Сейчас я оформляю заявление в ГКНБ вместе со всеми доказательствами», — подчеркнула Зере Асылбек.

Другие участницы акции солидарны с певицей.

Они настаивают на привлечении к ответственности провокаторов и тех, кто избивал о оскорблял пришедших на митинг.

Напомним, 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек доставлены в УВД. Участницы получили ушибы и другие травмы. Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».