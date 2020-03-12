Родители детей с ВИЧ отказываются их лечить и обследовать

Часть родителей детей с ВИЧ отказывается их лечить и обследовать. Об этом 24.kg сообщила главврач Ошского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Эльмира Нарматова.

По ее словам, некоторые мамы и папы наотрез отказываются раскрывать диагноз детям. «Стигма среди населения еще сохраняется, поэтому они боятся появления возможных проблем», — сказала Эльмира Нарматова.

«Часть родителей отказывается от лечения. Их небольшое число, но на самом деле это проблема. Родители, согласно нашему законодательству, отвечают за здоровье своих детей, они должны быть привержены и сами инициировать лечение», — добавила она.

Есть одна женщина, которая отказывается проводить даже обследование ребенка. Это ущемляет его права на жизнь и здоровье. Эльмира Нарматова

«В другой семье мать привержена к лечению, а отец категорически запрещает принимать лекарства. Кроме того, есть и религиозные причины. Во время Орозо под влиянием религиозных взглядов дети перестают пить лекарства. Этот вопрос тоже обсуждаем, говорим с духовными религиозными лидерами. Если они нас услышат, то на пятничных намазах будут об этом говорить», — отметила она.

В парламенте Кыргызстана не раз предлагали штрафовать родителей, отказывающихся лечить детей, и даже выносили такой законопроект на общественное обсуждение.