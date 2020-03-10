За два часа курс доллара поднялся до 75 сомов

За последние два часа курс продажи доллара в некоторых обменках вырос сразу на 2 сома — до 75 сомов.

При этом вырос и курс покупки американской валюты. Если еще на 16.00 коммерческие банки покупали доллар по 70 сомов, то на 18.00 показатель вырос до 72,9-73 сомов. При этом некоторые обменные пункты на Моссовете либо вообще закрылись, либо не продают доллары.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 69,85 сома.

Отметим, что доллар подорожал из-за повышения его цены в России и Казахстане на фоне резкого падения цен на нефть.