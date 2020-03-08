Курут оказался отличной заменой английскому острому сыру для Дженнифер Таскер

Заместитель посла Великобритании в Кыргызстане Дженнифер Таскер приехала в Кыргызстан год назад. За это время она успела не только хорошо познакомиться со страной, но и найти общее между Бишкеком и Лондоном.

Фото посольства Великобритании/Facebook. Дженифер Таскер приехала в Кыргызстан год назад

— Вы когда-нибудь слышали о Кыргызстане до приезда сюда?

— Ранее я работала в Казахстане и Афганистане, поэтому была более или менее знакома с Центральноазиатским регионом. Несколько моих друзей ездили в отпуск в Кыргызстан. От них я слышала множество историй о красивых пейзажах и дружелюбных людях.

— Каким было первое впечатление о стране? Оно изменилось позже?

— Впервые я приехала в Кыргызстан в январе во время холодной и снежной зимы, которая отлично подходит для катания на лыжах, но, вероятно, не показывает Бишкек во всей его красе. Поэтому мне нравилось наблюдать, как город преображается с наступлением весны и лета, как парки начинают утопать в пышной зелени.

Мне нравилось сидеть на террасах кафе Бишкека, наслаждаясь прохладным фруктовым чаем со льдом и вкусным мороженым. Дженнифер Таскер

— Что вас больше всего удивило в Бишкеке?

— Я была удивлена, насколько близко горы расположены к столице Кыргызстана. Всякий раз, когда у меня тяжелый день, я люблю смотреть за город — на горы, которые величественно возвышаются вдали. Этот пейзаж очень успокаивает.

Фото Посольства Великобритании. Во время работы в диппредставительстве в Кыргызстане

— Были ли у вас забавные случаи в Кыргызстане?

— Было несколько не столько забавных, сколько удивительных случаев. Например, я делала ширдак собственными руками, посещала просто невероятные кыргызские соревнования по брейк-дансу, наблюдала за прекрасным озером Иссык-Куль с тихих лыжных склонов Каракола.

Куда бы я ни поехала в Кыргызстане, больше всего меня впечатляют люди. Дженнифер Таскер

Я познакомилась с невероятными молодыми людьми с яркими идеями в поддержку будущего развития страны, особенно во время интервью для британской стипендиальной программы Chevening. Я вела увлекательные беседы с пожилыми людьми, которые увидели огромные изменения в Кыргызстане за свою жизнь. Куда бы я ни отправилась, везде встречала приветливых, дружелюбных и готовых поделиться своим опытом с незнакомцем людей.

Фото Дженифер Таскер. Зампосла Великобритании любит бывать в горах Кыргызстана

— Что в Бишкеке напоминает ваш родной город?

— Думаю, это парки. В Лондоне, как и в Бишкеке, мы ценим наши зеленые насаждения. Я люблю бродить по паркам, особенно летом, когда все люди наслаждаются хорошей погодой и выходят на улицу.

— А чего не хватает здесь из привычных вещей?

— В целом мне очень нравится жить в Кыргызстане. Конечно, я скучаю по друзьям и семье в Великобритании, но, кроме этого, мне не хватает острых сортов сыра. Курут — хорошая им замена, однако это не одно и то же.

— А у вас есть какие-то любимые места?

— В Бишкеке мне нравится посещать Музей изобразительных искусств. Кыргызское искусство представлено в таких насыщенных цветах. Мне особенно нравятся ткани, текстильные изделия. Я также бываю в сельской местности.

Мне очень нравится село Боконбаево на южном берегу Иссык-Куля, пребывание в юрте было фантастическим. Дженнифер Таскер

Горы вокруг Каракола тоже потрясающие. Здесь так много красивых и разнообразных мест.

— Какие блюда национальной кухни вам нравятся, а какие вы боитесь даже попробовать?

— Мне очень нравится кыргызская еда, будь то сытный куурдак или плов, или блюдо из боорсоков и меда. Фрукты и овощи летом тоже очень вкусные и действительно отличного качества. При этом я пока не встречала блюд, которые побоялась бы попробовать. У меня действительно только положительный опыт с кыргызской кухней.

— Что вас очаровало при тесном знакомстве с местным населением, а в чем вы разочаровались?

— Я встретила очень много разных людей и услышала захватывающие истории об их жизни и идеях на будущее. Мне очень понравилось наблюдать за работой ремесленников и знакомиться с обычаями и традициями Кыргызстана. А вот разочарований у меня не было. Мне бы хотелось, чтобы у меня было больше времени для поездок по стране. Очень сложно найти время при плотном графике.

— Приехали бы вы в Кыргызстан снова после окончания работы здесь?

— Определенно я хотела бы вернуться сюда. Мне хотелось бы увидеть, как все продолжает меняться. Но не только это. У меня здесь уже появились друзья. Поэтому я бы вернулась, чтобы встретиться с ними.