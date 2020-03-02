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Общество

Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы

В Бишкеке проходит митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Брат осужденного Сабыр Жапаров попросил митингующих разойтись. Однако толпа выступила против.

«Сейчас могут произойти провокации. Давайте дадим три дня, пока спокойно разойдемся», — сказал Сабыр Жапаров.

Однако митингующие не согласились с ним. По словам участников акции, они дают властям еще час, фактически выдвинув ультиматум. Ранее представитель аппарата президента проинформировал, что по Садыру Жапарову работает специальная комиссия. Но протестанты высказали недовольство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145234/
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