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Общество

Онлайн-связь с судами и исправительными колониями наладили в ГСИН

В Государственной службе исполнения наказаний протестировали возможность проводить видеоконференции с судами и исправительными колониями. Об этом 24.kg сообщил первый заместитель председателя ГСИН Аскат Эгембердиев.

По его словам, для начала эту систему опробуют в Чуйской области, онлайн-связь наладили также со Свердловским районным судом Бишкека.

«Рассматриваем возможность подключения к системе южных регионов республики, а к концу апреля 2020 года охватим весь Кыргызстан. Это делается в рамках цифровизации страны. К тому же это сэкономит время и финансовые средства. Если раньше специальной комиссии приходилось выезжать в дальние регионы для участия в судебных процессах, теперь в аппарате ГСИН можно будет следить за этим в режиме реального времени», — сказал Аскат Эгембердиев.

Однако, как отметили в ведомстве, из-за небольших проблем со скоростью интернета возникают трудности с подключением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145042/
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