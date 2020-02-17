Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки

При обмене участками с Таджикистаном Кыргызстан ничего нового не получает. Об этом на круглом столе «Приграничные вопросы в Баткене и пути их решения» заявил бывший глава Баткенской области Султан Айжигитов.

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По его словам, Кыргызстан решил обменять свою территорию на свои же участки, которые ранее незаконно перешли Таджикистану.

«Обмен участками, возможно, хорошее решение, но здесь нужно тщательно все обдумать. Сейчас получается, что Кыргызстан в обмен получает свою же территорию. Необдуманный обмен может привести к новым проблемам. Можно рассмотреть возможность обмена или переселения жителей приграничных территорий», — отметил он.

Султан Айжигитов предлагает до демаркации и делимитации участков установить условную линию границы.

«Как известно, еще в начале 1990-х годов подписан договор в Минске и Алматы об определении границы. Основываясь на этот договор, Кыргызстан и Таджикистан могут сегодня установить условную линию, например, назвав его «Счастливой границей». Без этой линии невозможно говорить о чьих-то правах», — добавил Султан Айжигитов.

На кыргызско-таджикской границе между погранзаставами «Кызыл-Бел» и «Гулистан» 14 января прошла встреча правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Стороны смогли договориться по шести вопросам и подписали совместный протокол. Делегации договорились определить на приграничной территории участки, которые оказались расположенными в шахматном порядке, и подготовить к 1 марта 2020 года предложение об их обмене.