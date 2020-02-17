12:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки

При обмене участками с Таджикистаном Кыргызстан ничего нового не получает. Об этом на круглом столе «Приграничные вопросы в Баткене и пути их решения» заявил бывший глава Баткенской области Султан Айжигитов.

Читайте по теме
Инцидент на границе. Какие участки предложены Таджикистану для обмена

По его словам, Кыргызстан решил обменять свою территорию на свои же участки, которые ранее незаконно перешли Таджикистану.

«Обмен участками, возможно, хорошее решение, но здесь нужно тщательно все обдумать. Сейчас получается, что Кыргызстан в обмен получает свою же территорию. Необдуманный обмен может привести к новым проблемам. Можно рассмотреть возможность обмена или переселения жителей приграничных территорий», — отметил он.

Султан Айжигитов предлагает до демаркации и делимитации участков установить условную линию границы.

«Как известно, еще в начале 1990-х годов подписан договор в Минске и Алматы об определении границы. Основываясь на этот договор, Кыргызстан и Таджикистан могут сегодня установить условную линию, например, назвав его «Счастливой границей». Без этой линии невозможно говорить о чьих-то правах», — добавил Султан Айжигитов.

На кыргызско-таджикской границе между погранзаставами «Кызыл-Бел» и «Гулистан» 14 января прошла встреча правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Стороны смогли договориться по шести вопросам и подписали совместный протокол. Делегации договорились определить на приграничной территории участки, которые оказались расположенными в шахматном порядке, и подготовить к 1 марта 2020 года предложение об их обмене.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143801/
просмотров: 441
Версия для печати
Материалы по теме
Объявить таджикского генерала персоной нон-грата в КР предлагают активисты
Полпредство в Баткене обвиняет таджикского генерала в разжигании розни
Дело депутата Сапарали Борубаева. В УВД Баткена призывают не политизировать
Конфликт в Масанчи. В торговом центре обнаружили обгоревшее тело
Президент Казахстана ответил на трогательное обращение дунганского мальчика
Конфликт в Масанчи. ГКНБ должен привлечь авторов провокационных комментариев
Конфликт в Масанчи. Кыргызско-казахская граница: что происходит прямо сейчас
Конфликт в Масанчи. Беженцы возвращаются в Казахстан
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Конфликт в Масанчи. На кыргызской-казахской границе наблюдается скопление людей
Популярные новости
Под снос в&nbsp;Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и&nbsp;&laquo;элитки&raquo; из-за принятого ПДП Под снос в Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки» из-за принятого ПДП
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в&nbsp;Бишкеке снесут Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
Бишкек на&nbsp;грани общественного взрыва из-за Проекта детальной планировки Бишкек на грани общественного взрыва из-за Проекта детальной планировки
Поминки по&nbsp;Айдару Акаеву пройдут в&nbsp;Кыргызстане. Где и&nbsp;кто организует Поминки по Айдару Акаеву пройдут в Кыргызстане. Где и кто организует
Бизнес
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
17 февраля, понедельник
12:03
Объявить таджикского генерала персоной нон-грата в КР предлагают активисты Объявить таджикского генерала персоной нон-грата в КР п...
11:55
НОК Кыргызстана объяснил, почему на Олимпиаду сборная поедет в китайской форме
11:54
Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
11:50
В Ат-Баши больше тысячи людей вышли на митинг против логистического центра
11:44
Скандал в Федерации профсоюзов: Мирбек Асанакунов обратился в милицию