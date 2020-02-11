Волчонка, который бродил возле школы, определили в фонд «Бугу-Эне»

Волчонка, который бродил возле школы № 41 в Бишкеке, разместили на реабилитационной базе общественного фонда «Бугу-Эне». Об этом 24.kg сообщила руководитель фонда Салтанат Сеитова.

По ее данным, волчонок оказался самкой 8-9 месяцев, ее передали представители Госэкотехинспекции.

Фото ОФ «Бугу-Эне». Ветосмотр в полевых условиях

«Видимых повреждений нет, волчица не агрессивная, она сильно напугана», — сказала Салтанат Сеитова.

В фонде считают, что животное могло содержаться у кого-то в неволе. В дальнейшем волчицу планируют перевести в зоопарк ОФ «Бугу-Эне» в Караколе.

Информация о животном, гуляющем около школы, поступила в службу «102» сегодня примерно в 12.10.