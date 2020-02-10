Айдару Акаеву сегодня исполнилось бы 44 года. Кто выразил соболезнования семье

Фото из семейного архива Акаевых

В Москве в субботу, 8 февраля, проводили в последний путь сына первого президента Кыргызстана Аскара Акаева. Айдар Акаев скоропостижно скончался 5 февраля. Он похоронен на Троекуровском кладбище. Сегодня ему бы исполнилось 44 года.

Как сообщили 24.kg близкие семьи, соболезнования Акаевым выразили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, бывший глава Кыргызстана Курманбек Бакиев. Они лично позвонили Аскару Акаеву.

Слова соболезнования и сочувствия выразили первый президент Беларуси Станислав Шушкевич, экс-глава Украины Леонид Кравчук, ректор МГУ имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий, бывший заместитель председателя правительства России Олег Сосковец.

Фото кыргызской диаспоры в Москве. На Троекуровском кладбище

Телеграмму с соболезнованиями прислал известный ученый Роальд Сагдеев. Сейчас он живет в США и работает в Университете штата Мэриленд — здесь учился Айдар Акаев.

Соболезнования продолжают поступать из разных стран мира, в том числе от политиков, общественных деятелей, ученых.

Чтобы проводить в последний путь сына Аскара Акаева и поддержать семью, в Москву прилетели бывший госсекретарь Осмонакун Ибраимов, экс-премьер-министр Апас Джумагулов, бывший председатель Верховного суда Курманбек Осмонов, экс-премьер-министр Николай Танаев, депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Джумалиев, бывший руководитель администрации президента Болот Джанузаков, глава компании «Газпром — Кыргызстан» Болот Абилдаев, гражданская активистка Токтайым Уметалиева, отец Сайкал Чокубаевой (супруги Айдара Акаева) Эдильбек Чокубаев.

Как рассказали близкие семьи, большую помощь в организации траурных мероприятий оказала кыргызская диаспора, проживающая в Москве. Они нашли и установили юрту, зарезали лошадь, готовили поминальный стол — сделали все согласно мусульманским обычаям.