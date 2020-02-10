12:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Айдару Акаеву сегодня исполнилось бы 44 года. Кто выразил соболезнования семье

из семейного архива Акаевых
Фото из семейного архива Акаевых

В Москве в субботу, 8 февраля, проводили в последний путь сына первого президента Кыргызстана Аскара Акаева. Айдар Акаев скоропостижно скончался 5 февраля. Он похоронен на Троекуровском кладбище. Сегодня ему бы исполнилось 44 года.  

Как сообщили 24.kg близкие семьи, соболезнования Акаевым выразили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, бывший глава Кыргызстана Курманбек Бакиев. Они лично позвонили Аскару Акаеву.

Слова соболезнования и сочувствия выразили первый президент Беларуси Станислав Шушкевич, экс-глава Украины Леонид Кравчук, ректор МГУ имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий, бывший заместитель председателя правительства России Олег Сосковец.

кыргызской диаспоры в Москве
Фото кыргызской диаспоры в Москве. На Троекуровском кладбище
Телеграмму с соболезнованиями прислал известный ученый Роальд Сагдеев. Сейчас он живет в США и работает в Университете штата Мэриленд — здесь учился Айдар Акаев.

Соболезнования продолжают поступать из разных стран мира, в том числе от политиков, общественных деятелей, ученых.

Чтобы проводить в последний путь сына Аскара Акаева и поддержать семью, в Москву прилетели бывший госсекретарь Осмонакун Ибраимов, экс-премьер-министр Апас Джумагулов, бывший председатель Верховного суда Курманбек Осмонов, экс-премьер-министр Николай Танаев, депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Джумалиев, бывший руководитель администрации президента Болот Джанузаков, глава компании «Газпром — Кыргызстан» Болот Абилдаев, гражданская активистка Токтайым Уметалиева, отец Сайкал Чокубаевой (супруги Айдара Акаева) Эдильбек Чокубаев.

Как рассказали близкие семьи, большую помощь в организации траурных мероприятий оказала кыргызская диаспора, проживающая в Москве. Они нашли и установили юрту, зарезали лошадь, готовили поминальный стол — сделали все согласно мусульманским обычаям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143116/
просмотров: 620
Версия для печати
Материалы по теме
Айдара Акаева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы
Курманбек Бакиев выразил соболезнования Аскару Акаеву в связи со смертью сына
Давно пора принять Аскара Акаева в Кыргызстан, считает Ассоль Молдокматова
Айдар Акаев будет похоронен в Москве. Решение семьи
В семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента
В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Пышный юбилей Аскара Акаева в Москве. Кто поехал поздравлять первого президента
Российский политолог нашел работу для беглых президентов Кыргызстана
Генпрокуратура рассказала, в чем обвиняются Аскар Акаев и члены его семьи
В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Пострадавшим в&nbsp;Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
10 февраля, понедельник
12:12
Инвесторы логистического центра в Нарыне возместили потери сельских угодий Инвесторы логистического центра в Нарыне возместили пот...
12:11
Айдару Акаеву сегодня исполнилось бы 44 года. Кто выразил соболезнования семье
12:02
Громить ошских. Экспертиза подтвердила незаконные призывы Фархада Баабиева
11:59
Вербовщика террористической организации задержали в Кыргызстане
11:57
Правительство рассказало, кто будет строить логистический центр в Нарыне