Дрессировщик Хамада Кута влюбился в Кыргызстан и хочет получить гражданство

Заслуженный артист Египта, дрессировщик животных Хамада Кута приезжает в Кыргызстан с гастролями с 2008 года. Его жизнь — это 30 лет в регулярных разъездах по всему миру, но наша страна стала мужчине вторым домом.

Фото 24.kg. Заслуженный артист Египта Хамада Кута

В интервью 24.kg Хамада Кута рассказал о своих приключениях в республике, планах получить кыргызское гражданство, гостеприимстве и дрессировке животных.

— Для начала поговорим о вашей профессии. Когда вы впервые вошли в клетку ко львам?

— Тогда мне было два года. Мой отец был сильно ранен львом, а шоу закончиться не могло. Я вышел на арену и начал импровизировать, даже засунул голову в пасть к зверю. Публика была в восторге, а мне казалось это все веселым приключением. Мы и дома так часто играли.

Фото Хамады Куты. Дрессировщик в два года засунул голову в пасть льва

— Как вы воспитываете зверей?

— Я долго думал, как решить этот вопрос, и вот что придумал. В день они получают почти 7 килограммов мяса. Три — после репетиции, остальное — после представления. Кто на репетиции не слушается, остается без обеда, а выполнив трюк на представлении, получает сразу все. Строптивый отправляется спать голодным. Такая «разгрузка» полезна. Ведь в природе сегодня он поймал кролика, завтра — зебру, а послезавтра добыча может ускользнуть. Это нормально. Но в цирке он видит, что остальные едят, просыпаются своего рода ревность и понимание.

Фото Хамады Куты. В день его львы съедают около 7 килограммов мяса

— Вы заявляли, что Бишкек для вас дорог. С чем это связано?

— Да, это определенно так. Я был здесь во многих местах, которые не видел ни в одном другом городе. У меня тут много друзей. Можно сказать, что я фанат баатыра Манаса.

Я работаю в России, по всей Европе, но Бишкек зацепил очень сильно. Хамада Кута

— Где вам еще удалось побывать в Кыргызстане, помимо Бишкека?

— Конечно, на озере Иссык-Куль. Я был в шоке, когда проезжал мимо него. Думал, что это море, ведь его размер поразителен. Мне сказали, если зайти поглубже и кинуть монетку, ее будет четко видно. Я не поверил, однако решил попробовать, и, действительно, озеро оказалось очень чистым. Погода здесь отличная, не сильно холодно, не сильно жарко.

Фото Хамады Куты

Когда у меня спрашивают, где проведу отпуск, отвечаю, что, безусловно, в Кыргызстане. Например, до этого мы выступали в Душанбе, и, по идее, на перерыв можно было остаться там. Но меня это не устроило. Я сказал, что хочу в Бишкек.

— Как вы можете описать народ Кыргызстана?

— Что мне здесь нравится, когда приходишь в гости даже к не совсем знакомым людям, тебя ждет огромный стол с едой. Причем тебя заставляют есть, даже если ты не голоден. Например, не люблю помидоры, у меня аллергия на них. Но меня все равно кормили ими. Если отказываюсь, сильно обижаются. В отдельных странах Азии такого нет. Тебе могут налить чай с лепешкой и все. Здесь же, пока не наешься досыта, не отпустят. У нас в Египте тоже так: если ты знаком с человеком 2-3 минуты, он уже твой друг и дорогой гость в твоем доме.

Кыргызстанцы гостеприимны и дружелюбны. Чем-то похожи на народ Египта. Хамада Кута

Я помню, как-то раз был на «Дордое». У меня возник небольшой конфликт с продавцом. Он повысил голос, и его коллега сказал, чтобы тот вел себя корректно, ведь я гость в этой стране. Мне стало приятно.

Кстати, я уже немного понимаю кыргызский язык. Он местами похож на арабский. Чувствую себя здесь как дома.

— Какие национальные блюда Кыргызстана ваши любимые?

— Я обожаю куурдак и самсы. Вообще, люблю мясные блюда. Знаю в Кыргызстане много мест, где их готовят отменно. Можно сказать, что кухня кыргызов — это плотная и жирная еда, все, как мне надо.

Фото Хамады Куты

— Вы хотите получить кыргызское гражданство?

— Верно. Хочу обратиться к президенту Кыргызстана Сооронбаю Шариповичу и народу. Для меня будет честью стать гражданином этой светлой и доброй страны. Я читал о ней много книг, интересуюсь историей. Узнал, насколько кыргызы — великий народ. Мне кажется, что многие живущие сегодня здесь сами не представляют, чьими потомками являются.