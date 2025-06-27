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Происшествия

Судья Аламединского суда подозревается в вымогательстве взятки

Задержан судья Аламединского райсуда по подозрению в вымогательство взятки. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД
По ее данным, гражданин С.А. обратился в следственную службу и сообщил, что сотрудники Аламединского районного суда вымогают у него деньги за принятие положительного решения по делу.

В суде рассматривалось уголовное дело по обвинению гражданина С.А. Он обратился к судье Ж.Ш.Б с просьбой отложить судебный процесс, тот согласился сделать это за 30 тысяч сомов. После судья потребовал $1 тысячу для принятия по делу положительного решения. Деньги обнаружены в доме гражданина Б.К., которые он должен был передать судье.

По результатам расследования подозреваемого Б.К. водворили в ИСВ ГУВД и привлекли к уголовной ответственности по статье УК КР «Соучастие в вымогательстве взятки».

Совет судей дал согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи Ж.Ш.Б. Сегодня он был задержан и водворен в ИВС ГУВД. Следственные действия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334516/
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