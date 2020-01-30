20:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В камере экс-депутата Равшана Джеенбекова нашли сотовые телефоны

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток встретились с экс-депутатом Равшаном Джеенбековым после его заявления о несанкционированном обыске в камере СИЗО-1, куда он помещен. Глава организации Нурдин Сулайманов рассказал 24.kg подробности.

По его словам, Джеенбекова и его сокамерников никто не пытал, но действия, унижающие человеческое достоинство, по отношению к арестантам были применены. «Если сотрудники ГСИН проводили обыск после отбоя, они нарушили право на отдых и сон подследственных. Мы направили заявление по этому факту в спецпрокуратуру для проверки», — отметил Нурдин Сулайманов.

В ГСИН не отрицают, что обыск был внеплановым. «Обнаружены и изъяты два мобильных телефона, спрятанные в коробке с продуктами, и один телефон — внутри хозяйственного мыла. Все аппараты были с sim-картами. Обыск проходил примерно с 21.30 до 22.30, что зафиксировано камерами видеонаблюдения, которые в онлайн-режиме передают записи в центр мониторинга и анализа ГСИН», — пояснили в ведомстве.

Составлены соответствующие акты. По изъятым мобильным телефонам проводится служебная проверка. «За нарушения требований правил внутреннего распорядка арестованным объявлены замечания. Впредь за подобные нарушения примут более строгие меры», — пообещали в Госслужбе исполнения наказаний.

Напомним, Равшан Джеенбеков является фигурантом уголовного дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа. Ему инкриминируются тяжкие и особо тяжкие статьи УК КР.

Бывший парламентарий проходит как организатор массовых беспорядков, захвата заложников. Его также подозревают в покушении на попытку насильственного захвата власти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142117/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Обыски и пытки. Равшан Джеенбеков пожаловался на погром в тюремной камере
В отношении Равшана Джеенбекова по событиям в Кой-Таше дали ложные показания
Дело Атамбаева. Равшана Джеенбекова оставили под стражей
В ГУВД Бишкека опровергли слова Равшана Джеенбекова о холодных камерах изолятора
Арестанты, как в холодильнике — это пытки. Омбудсмена просят посетить ИВС
Равшан Джеенбеков водворен в СИЗО-1. Его обвиняют в тяжких преступлениях
Дело Атамбаева. Задержан экс-депутат Равшан Джеенбеков
Дело Атамбаева. Равшан Джеенбеков дал показания о захвате заложников
В поселке Бостери сожгли коттедж Равшана Жээнбекова
Популярные новости
No&nbsp;comments. Водитель справил нужду прямо из&nbsp;салона маршрутки в&nbsp;центре Бишкека No comments. Водитель справил нужду прямо из салона маршрутки в центре Бишкека
Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом из&nbsp;Китая Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом из Китая
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;пассажира рейса из&nbsp;Таиланда заподозрили коронавирус В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
Покупайте товары онлайн в&nbsp;BTB market.kg Покупайте товары онлайн в BTB market.kg
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
Итоги планового развития 4G&nbsp;LTE-сети О! за&nbsp;месяц 2020 года Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
30 января, четверг
20:28
В камере экс-депутата Равшана Джеенбекова нашли сотовые телефоны В камере экс-депутата Равшана Джеенбекова нашли сотовые...
20:16
Facebook за год заработал $70 миллиардов
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В «Ак-Орго» уровень превышен почти в 11 раз
19:42
События в Кой-Таше. Адвокаты просят суд продлить срок ознакомления с материалами
19:21
Работы Сальвадора Дали стоимостью около 400 тысяч евро похитили в Стокгольме