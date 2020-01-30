В камере экс-депутата Равшана Джеенбекова нашли сотовые телефоны

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток встретились с экс-депутатом Равшаном Джеенбековым после его заявления о несанкционированном обыске в камере СИЗО-1, куда он помещен. Глава организации Нурдин Сулайманов рассказал 24.kg подробности.

По его словам, Джеенбекова и его сокамерников никто не пытал, но действия, унижающие человеческое достоинство, по отношению к арестантам были применены. «Если сотрудники ГСИН проводили обыск после отбоя, они нарушили право на отдых и сон подследственных. Мы направили заявление по этому факту в спецпрокуратуру для проверки», — отметил Нурдин Сулайманов.

В ГСИН не отрицают, что обыск был внеплановым. «Обнаружены и изъяты два мобильных телефона, спрятанные в коробке с продуктами, и один телефон — внутри хозяйственного мыла. Все аппараты были с sim-картами. Обыск проходил примерно с 21.30 до 22.30, что зафиксировано камерами видеонаблюдения, которые в онлайн-режиме передают записи в центр мониторинга и анализа ГСИН», — пояснили в ведомстве.

Составлены соответствующие акты. По изъятым мобильным телефонам проводится служебная проверка. «За нарушения требований правил внутреннего распорядка арестованным объявлены замечания. Впредь за подобные нарушения примут более строгие меры», — пообещали в Госслужбе исполнения наказаний.

Напомним, Равшан Джеенбеков является фигурантом уголовного дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа. Ему инкриминируются тяжкие и особо тяжкие статьи УК КР.

Бывший парламентарий проходит как организатор массовых беспорядков, захвата заложников. Его также подозревают в покушении на попытку насильственного захвата власти.