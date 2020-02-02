Француза Люку Шенафа удивили закалка кыргызов и грязный воздух в Бишкеке

Люке Шенафу 32 года. Он родился в Лионе, а в Кыргызстан приехал четыре года назад. Работает генеральным директором центральноазиатского филиала крупного французского винного дома, делающего элитные напитки.

Фото героя публикации. Люка Шенаф в Кыргызстане

— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Высокие горы. Люблю кататься на лыжах и устраивать походы. Чуть-чуть увлекаюсь альпинизмом. В ущелье Ала-Арча покорил высоту 4,8 тысячи метров. Был восхищен увиденным пейзажем.

— Как еще проводите досуг?

— Путешествую. В Кыргызстане был почти везде: на северном и южном берегах Иссык-Куля, на Сон-Куле, в Оше...

В последние годы у вас хорошо развивается спорт. Проводится все больше марафонов, я в них участвую.

— Появилось любимое место?

— Нарынская область. Там красиво и вкусное мясо.

— Какие блюда национальной кухни нравятся, а какие боитесь попробовать?

— Нравится куурдак.

Я по происхождению араб. Кухня Северной Африки схожа со среднеазиатской. Там многое едят. Французы тоже употребляют в пищу конину, мозг... Поэтому никакие блюда меня не пугают.

Фото @lukas.che. Люка Шенаф в Кыргызстане

— Пробовали кыргызское вино?

— Да.

— Понравилось?

— Нет. Оно слишком сладкое. Похоже на виноградный сок со спиртом. Мне кажется, людям здесь не хватает знаний, чтобы делать настоящее вино.

Зато попадались хороший коньяк и неплохое пиво.

Фото @lukas.che. Люка Шенаф после одного из марафонов в Кыргызстане

— Что-то напоминает здесь о родине?

— Близ Лиона есть город Гренобль. Там недалеко горы с заснеженными вершинами. В Бишкеке так же.

— Чего вам здесь не хватает?

— Океана и французской еды.

Фото героя публикации

— А семьи?

— Тоже. Езжу во Францию дважды в год. Но мне сложно их часто видеть. Одна часть семьи у меня в Лионе, другая — в Париже, а третья — на Мадагаскаре.

— Что нравится в характере местных, а что огорчает?

— Они знают, что такое сложная жизнь. Не капризные, не жалуются. Это нравится. У меня среди них появились друзья.

Огорчает, что некоторые любят обсуждать других за их спиной. Меня это, впрочем, не касалось.

— Поменяли бы что-то в Кыргызстане, если бы могли?

— Бишкек в десятке самых грязных городов мира — зимой тут плохой воздух. Для здоровья это очень вредно. Люди со временем будут от этого страдать все больше. Я бы сделал что-то, чтобы изменить ситуацию.

Планирую импортировать новый товар (не только вино). Поэтому пока буду здесь. Но в холодное время года буду, наверное, на три-четыре месяца куда-нибудь улетать. Потому что из-за грязного воздуха дышать и жить здесь становится невозможно.