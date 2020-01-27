События в Кой-Таше. Подозреваемым ограничили сроки ознакомления с материалами

Фигуранты уголовного дела по событиям в Кой-Таше возмущены тем, что им ограничивают сроки ознакомления с материалами. Об этом сообщила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, межведомственная следственная группа вынесла постановление об ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела до 1 февраля 2020 года для экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, бывших депутатов Жогорку Кенеша Равшана Джеенбекова и Мээрбека Мискенбаева, экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, дружинника народного штаба Каната Осмоналиева, сторонника Атамбаева Фархата Баабиева, члена народного штаба Рысбека Карыпбек уулу, самой Кундуз Жолдубаевой, нардепов Асель Кодурановой и Ирины Карамушкиной.

Обвиняемые считают такое решение незаконным. Кундуз Жолдубаева также отметила, что процесс по событиям в Кой-Таше будет закрытым. Но подсудимые будут добиваться открытого судебного разбирательства.

Число подозреваемых увеличилось до 19 человек, а количество томов — до 80.

Двое из подозреваемых — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев — заключили сделку со следствием, их дела будут выделены в отдельное производство.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям — «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.