Неделя-24. Чиновникам досталось от президента, и новое обвинение Курсана Асанова

Сюжет по теме Приграничные конфликты

Кыргызстан и Таджикистан решили обменяться участками на государственной границе. Бишкек предложил Душанбе обмен в селах Ак-Сай и Самаркандек. Об этом сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков. Он отметил, что до этого проведут консультации с каждым человеком, проживающим в данной местности. «Никакого обмена не будет, если не будет согласия местных жителей», — добавил чиновник.

На последних переговорах стороны договорились по шести вопросам и подписали совместный протокол. В частности, определить на приграничной территории участки, которые расположены в шахматном порядке, и подготовить к 1 марта 2020 года предложение об их обмене.

Фото аппарата президента Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков на Совете безопасности

Сооронбай Жээнбеков говорил о саботаже и вновь предложил уволиться тем, кто не хочет заниматься цифровизацией, бороться с коррупцией и мешать бизнесу. Насколько известно, после заседания Совбеза никто не уволился.

Тем временем Нацстатком опубликовал последние данные по оценке коррупции в государственных органах. Хуже всего кыргызстанцы оценили Таможенную службу. Жители Бишкека и вовсе почти всем ведомствам выставили отрицательные оценки. В итоге общая оценка по коррупции от горожан по итогам 2019-го составила −18 баллов.

Фото из интернета. Бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов

В уголовном деле экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова появился еще один эпизод. Военная прокуратура уведомила бывшего милицейского чиновника в злоупотреблении должностным положением.

«По предварительным данным, Курсан Асанов якобы передал журналистам объяснительную вице-премьер-министра Жениша Разакова о причастности к таджикским спецслужбам. Документ носил секретный характер. Курсан Асанов, по некоторым сведениям, отдал объяснительную редактору газеты «Чындык» Турсунбеку Бейшенбекову. Последний ее опубликовал, в связи с чем его привлекают к уголовной ответственности», — сообщили источники редакции.

Ранее Курсан Асанов фигурировал в четырех уголовных делах. Три из них — по фактам злоупотребления должностным положением, одно — по факту незаконного обогащения.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Как в Бишкеке хотят заработать на парковках

Фото 24.kg. В прошлом году структура мэрии Бишкека заработала на парковках всего 2 миллиона сомов

Столичные власти не теряют надежды запустить платный паркинг в городе. В 2019-м в структуре мэрии Бишкека даже создали специальное муниципальное предприятие, но его работа неоднократно становилась предметом критики со стороны депутатского корпуса. За год структура заработала всего 2 миллиона сомов. Подробнее о ситуации с внедрением платных парковок в материале Марии Орловой «Платная парковка в Бишкеке. Что приготовила столичная мэрия».

Цены пойдут в рост

По оценкам экспертов, в 2020-м Кыргызстан ожидает рост цен. Подорожать могут практически все виды товаров. Это связано как с мировой ситуацией, так и с гармонизацией законодательства республики с нормами Евразийского экономического союза. Подробнее в экономическом обзоре Татьяны Кудрявцевой «Неутешительный прогноз. Цены в 2020 году в Кыргызстане будут только расти».

Гримасы домашнего насилия

В Кыргызстане проблеме семейного насилия уделяют ничтожное внимание как власти, так и общественность. О бытовых проблемах принято говорить, когда они приводят к трагедии. Только за неполный январь этого года стало известно о четырех фактах семейного насилия, два из которых закончились гибелью женщин.

24.kg выслушало соотечественниц, кто не стал терпеть побои, оскорбления и унижение. Чем для них закончилась самозащита? Все они сейчас находятся в женской колонии в селе Степном.

Мужчины в стране также становятся жертвами семейной агрессии. Как рассказали в МВД, в 2019-м выдали более 300 охранных ордеров в защиту мужчин, пострадавших от домашнего насилия. 24.kg побеседовало с человеком, который согласился на условиях анонимности рассказать свою историю. Подробнее в материале «Когда жена схватила нож, мне стало страшно. История мужчины, пережившего насилие».

Как купить дорогие лекарства со скидкой

Люди с хроническими заболеваниями могут рассчитывать на 50 процентов скидки при покупке целого ряда дорогих препаратов. 24.kg узнало в Фонде обязательного медицинского страхования, как получить льготные препараты.

Семь правил для достижения своих целей

Начало года многие из нас начинают с планов на будущее. Размышления о будущем помогают наслаждаться текущим моментом. Чаще всего мы искренне верим, что все получится. Но практика показывает, что 80 процентов людей не делают того, что было ими запланировано.

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Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Евгения. Зимние зарисовки

Сегодня мы вновь погрузимся в зимние пейзажи, которые авторы нашей рубрики «Мгновения жизни» запечатлели в разных уголках республики. Подробнее в подборке фотографий «Мгновения жизни. Зимнее настроение Кыргызстана».

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О тех, кому правила не писаны

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