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Общество

Неделя-24. Чиновникам досталось от президента, и новое обвинение Курсана Асанова

Фото из интернета. Село Ак-Сай в Баткенской области
Сюжет по теме
Приграничные конфликты

Кыргызстан и Таджикистан решили обменяться участками на государственной границе. Бишкек предложил Душанбе обмен в селах Ак-Сай и Самаркандек. Об этом сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков. Он отметил, что до этого проведут консультации с каждым человеком, проживающим в данной местности. «Никакого обмена не будет, если не будет согласия местных жителей», — добавил чиновник.

На последних переговорах стороны договорились по шести вопросам и подписали совместный протокол. В частности, определить на приграничной территории участки, которые расположены в шахматном порядке, и подготовить к 1 марта 2020 года предложение об их обмене.

аппарата президента Кыргызстана
Фото аппарата президента Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков на Совете безопасности
Президент Сооронбай Жээнбеков провел заседание Совета безопасности. Основными вопросами стали борьба с коррупцией и цифровизация. Глава государства недоволен работой чиновников в обоих направлениях. Он раскритиковал работу правительства, досталось генпрокурору, Госкомитету промышленности, энергетики и недропользования и Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

Сооронбай Жээнбеков говорил о саботаже и вновь предложил уволиться тем, кто не хочет заниматься цифровизацией, бороться с коррупцией и мешать бизнесу. Насколько известно, после заседания Совбеза никто не уволился.

Тем временем Нацстатком опубликовал последние данные по оценке коррупции в государственных органах. Хуже всего кыргызстанцы оценили Таможенную службу. Жители Бишкека и вовсе почти всем ведомствам выставили отрицательные оценки. В итоге общая оценка по коррупции от горожан по итогам 2019-го составила −18 баллов.

из интернета
Фото из интернета. Бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов

В уголовном деле экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова появился еще один эпизод. Военная прокуратура уведомила бывшего милицейского чиновника в злоупотреблении должностным положением.

«По предварительным данным, Курсан Асанов якобы передал журналистам объяснительную вице-премьер-министра Жениша Разакова о причастности к таджикским спецслужбам. Документ носил секретный характер. Курсан Асанов, по некоторым сведениям, отдал объяснительную редактору газеты «Чындык» Турсунбеку Бейшенбекову. Последний ее опубликовал, в связи с чем его привлекают к уголовной ответственности», — сообщили источники редакции.

Ранее Курсан Асанов фигурировал в четырех уголовных делах. Три из них — по фактам злоупотребления должностным положением, одно — по факту незаконного обогащения.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Как в Бишкеке хотят заработать на парковках

24.kg
Фото 24.kg. В прошлом году структура мэрии Бишкека заработала на парковках всего 2 миллиона сомов

Столичные власти не теряют надежды запустить платный паркинг в городе. В 2019-м в структуре мэрии Бишкека даже создали специальное муниципальное предприятие, но его работа неоднократно становилась предметом критики со стороны депутатского корпуса. За год структура заработала всего 2 миллиона сомов. Подробнее о ситуации с внедрением платных парковок в материале Марии Орловой «Платная парковка в Бишкеке. Что приготовила столичная мэрия».

Цены пойдут в рост

По оценкам экспертов, в 2020-м Кыргызстан ожидает рост цен. Подорожать могут практически все виды товаров. Это связано как с мировой ситуацией, так и с гармонизацией законодательства республики с нормами Евразийского экономического союза. Подробнее в экономическом обзоре Татьяны Кудрявцевой «Неутешительный прогноз. Цены в 2020 году в Кыргызстане будут только расти».

Гримасы домашнего насилия

В Кыргызстане проблеме семейного насилия уделяют ничтожное внимание как власти, так и общественность. О бытовых проблемах принято говорить, когда они приводят к трагедии. Только за неполный январь этого года стало известно о четырех фактах семейного насилия, два из которых закончились гибелью женщин.

24.kg выслушало соотечественниц, кто не стал терпеть побои, оскорбления и унижение. Чем для них закончилась самозащита? Все они сейчас находятся в женской колонии в селе Степном.

Мужчины в стране также становятся жертвами семейной агрессии. Как рассказали в МВД, в 2019-м выдали более 300 охранных ордеров в защиту мужчин, пострадавших от домашнего насилия. 24.kg побеседовало с человеком, который согласился на условиях анонимности рассказать свою историю. Подробнее в материале «Когда жена схватила нож, мне стало страшно. История мужчины, пережившего насилие».

Как купить дорогие лекарства со скидкой

Люди с хроническими заболеваниями могут рассчитывать на 50 процентов скидки при покупке целого ряда дорогих препаратов. 24.kg узнало в Фонде обязательного медицинского страхования, как получить льготные препараты.

Семь правил для достижения своих целей

Начало года многие из нас начинают с планов на будущее. Размышления о будущем помогают наслаждаться текущим моментом. Чаще всего мы искренне верим, что все получится. Но практика показывает, что 80 процентов людей не делают того, что было ими запланировано.

Корреспондент 24.kg побеседовала с экспертами в финансовой сфере и управлении, психологом и успешным бизнесменом о том, как правильно составлять план на ближайшее будущее.

Красота Кыргызстана глазами читателей

Евгения
Фото Евгения. Зимние зарисовки

Сегодня мы вновь погрузимся в зимние пейзажи, которые авторы нашей рубрики «Мгновения жизни» запечатлели в разных уголках республики. Подробнее в подборке фотографий «Мгновения жизни. Зимнее настроение Кыргызстана».

Как женщин заставляют переплачивать за товары

Бритвы, духи, средства личной гигиены — это вещи, за которые женщины платят больше. И список продолжает расти. Эксперты рассказали 24.kg, почему женщинам стоит покупать некоторые вещи в мужских отделах.

О тех, кому правила не писаны

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. В Оше на улице Шакирова по тротуару невозможно пройти

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141528/
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