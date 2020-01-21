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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Срок по изучению материалов уголовного дела продлен

Срок по изучению материалов уголовного дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа продлен. Об этом 24.kg сообщили адвокаты подозреваемых.

По словам юристов, изначально следствие установило 10 дней и сегодня должно было завершиться ознакомление. «Но мы успели изучить только 10 томов. Пока не изучим тщательно все документы, итоговый протокол не подпишем», — сказал адвокат экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева Бакытбек Автандил уулу.

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Он добавил, что сейчас изучают показания других фигурантов дела. Пока свидетельских показаний против его подзащитного в деле не обнаружено, отметил юрист.

Ранее сообщалось, что число подозреваемых увеличилось до 19 человек, а количество томов — до 80.

Двое из подозреваемых — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев — заключили сделку со следствием, их дела будут выделены в отдельное производство.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям — «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141136/
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