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Общество

В Чуйской области УОБДД начнет выявлять подложные номера с помощью планшетов

В рамках проекта «Безопасный город» на всех стационарных постах УОБДД Чуйской области введены планшетные компьютерные устройства, с помощью которых будут выявлять подложные госномера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что планшеты также помогут правоохранителям выявлять угнанные авто и лиц, укрывающихся от уплаты штрафов, а также машины, находящиеся в розыске.

«По всей республике зарегистрировано более 840 заявлений от юридических собственников авто, ранее продавших автомобиль по доверенности. Сейчас письма о неоплаченных штрафах приходят к ним», — отметили в УОБДД.

В ведомстве добавили, что в 2019 году в Чуйской области выявлено 122 водителя, ездивших с подложными номерами. Все они оштрафованы на 5 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140906/
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