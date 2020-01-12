Американцы Элиз и Нильс стали звездами тоев, выучив песню «Жамгыр токту»

Элиз Уанзеринд и Нильс Хаген — волонтеры Корпуса мира. Они приехали в Кыргызстан в сентябре 2019 года из США. Американцы преподают английский язык в школах Нарына и Таласа. За три месяца пребывания в нашей стране иностранцы выучили кыргызский язык и даже начали петь на нем почти без акцента.

Элиз и Нильс выучили кыргызскую песню «Жамгыр токту». Молодых людей приглашают на тои в качестве гостей и просят спеть ее.

— Почему вы выбрали именно Кыргызстан?

Элиз:

— Я приехала, чтобы преподавать английский язык в сельских школах. Это необходимо также, чтобы увеличить потенциал преподавателей. Выбрала вашу страну, поскольку мне понравилось, что в ней много народов и культур.

Нильс:

— Когда я подавал документы в Корпус мира, целенаправленно выбрал Кыргызстан, потому что мне нравились программы. Я хотел быть полезным. Я еще и выходец из холодного штата Минессота, мне предпочтительнее нежаркий климат.

— В какой регион вы попали по приезде?

— Мы приехали в село Иссык-Атинского района. Там наша группа учила кыргызский язык.

— Какие места вам удалось увидеть за это время, и какие регионы хотите посетить?

Нильс:

— Я работаю в Таласе. Но уже успел посмотреть Суусамырскую долину, побывал в Кегеты и Иссык-Ате. Еще увидел башню Бурану, она мне очень понравилась.

Элиз:

— Я была только в Нарынской области.

— Какие блюда вам понравились, а что боитесь попробовать?

— Люблю все виды лагмана. Вообще, в Нарыне много мяса, особо не боюсь ничего есть. Единственное, не хочу пробовать холодец из мяса яка.

Нильс:

— Мне нравится бешбармак из конины. Я ем все.

— Вы хорошо знаете кыргызский. Сколько его учили, и с какими сложностями вам пришлось столкнуться?







Элиз:

— Я выучила кыргызский за два с половиной месяца. Практикую его в семье, в которой живу. Еще у меня в Чаеке есть репетитор. Мне тяжело далась последовательность в обращении к людям на кыргызском языке (слова «вы», «вас», «вам» и так далее). Я изучала французский, в нем только 200 слов, применяемых при обращении к кому-либо, а в кыргызском их больше. Каждый раз надо помнить и знать, к кому и как обращаться.

Нильс:

— Изучение кыргызского очень отличается от английского. Мне было действительно трудно, особенно в освоении кириллицы.

— Вы поете кыргызские песни. Кто вас этому научил, и какие уже выучили?

Элиз:

— Мы с Нильсом выучили пока только «Жамгыр токту». Эту песню нам постоянно ставила учительница по кыргызскому языку. Когда знакомились с культурой Кыргызстана, слушали песни. Конечно, сначала даже не думали, что запоем. Нам объяснили смысл этой песни. Постепенно она нам стала все больше нравиться, и мы решили ее спеть. В будущем я бы хотела выучить что-то другое. Сейчас меня приглашают на тои и просят спеть «Жамгыр токту».

Нильс:

— Я живу рядом с Казахстаном и уже учу казахскую песню. Ее посоветовал мой приемный брат.

— Что вам понравилось при знакомстве с местным населением, а в чем вы разочаровались?

Элиз:

— У вас очень гостеприимный и терпеливый народ. Понравилось то, насколько первое время мне отвечали, объясняли, пытались понять. Я была подготовлена к различию культур. Плохих людей хватает и в моей стране.

Нильс:

— Естественно, нравится семья, в которой я живу. В голову не приходит то, в чем бы я мог разочароваться.

— Что бы вы хотели изменить в регионе, в котором живете?

Нильс:



— Я бы хотел, чтобы в вашей стране было улучшение в системе образования. В частности, в методологии изучения и преподавания английского языка в школах.

Элиз:

— Для меня главное — дать понять людям, насколько важно изучение английского. Хотелось бы показать возможность для развития преподавателей.

— Когда бы вы хотели приехать сюда еще и посоветуете ли посетить Кыргызстан своим близким?

Элиз:

— В вашей стране живет много замечательных людей. Однозначно, я бы хотела вернуться в Кыргызстан и навещать семью, в которой живу. После того как завершу работу, хочу поступить в юридическую школу в США, а после выпуска вернусь.

Нильс:

— Здесь есть люди, которым я небезразличен. Мне нравится природа и культура. Конечно, я буду рекомендовать Кыргызстан друзьям и родственникам. Планирую посетить свадьбы своих приемных братьев.