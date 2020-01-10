Угрозы в адрес Нурбека Токтакунова прекратились

Угрозы в адрес юриста Нурбека Токтакунова прекратились. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, заявление из милиции он отзывать не собирается. В ГУВД Бишкека подчеркнули, что досудебное производство по статье 145 «Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья» УК КР продолжается.

В милиции сказали, что заявление подала и правозащитница Динара Ошурахунова. Ей также угрожали неизвестные.

Отметим, что Токтакунов и Ошурахунова пожаловались на угрозы накануне мирного митинга на площади Ала-Тоо у памятника событиям 7 апреля 2010 года в защиту свободы слова и против коррупции #REакция 2.0. Участники акции протеста потребовали от властей реальных реформ, а также ареста экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова.

Ранее Нурбек Токтакунов подал заявление в Генпрокуратуру с требованием проверить законность происхождения богатства Райымбека Матраимова, расходы которого превышают его официальные доходы.