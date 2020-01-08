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Общество

35 мешков золотосодержащего продукта пытались вывезти с рудника. Кто задержан

Антикоррупционная служба ГКНБ выявила факты систематических хищений на руднике «Солтон-Сары». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, должностные лица причастны к хищению золотосодержащего промышленного продукта с золотоизвлекательной фабрики «Солтон-Сары».

Установлено, что должностные лица предприятия систематически занимаются незаконным вывозом золотосодержащей руды с дальнейшей реализацией на территории Нарынской и Чуйской областей.

Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями 27 декабря 2019-го в селе Оттук Нарынской области задержана автомашина «Мерседес Спринтер», при осмотре которой обнаружено 35 мешков золотосодержащего промышленного продукта общим весом около 1 тысячи 500 килограммов. Примерная стоимость задержанного груза на черном рынке составляет около 4 миллионов сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 части 1 «Коррупция» УК КР.

29 декабря руководитель рудника, директор фабрики и специалист задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц к вышеуказанным фактам.

Напомним, что в августе прошлого года на месторождении Солтон-Сары обострилась обстановка. Местные жители потребовали приостановить деятельность китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении.

Между кыргызстанцами и работниками китайского предприятия произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. Медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим.

 
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