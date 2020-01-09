Кого мы потеряли в 2019 году. Часть I

В 2019 году от нас ушли многие замечательные люди. Кто-то прожил длинную и очень яркую жизнь, кому-то было отведено слишком мало, но все они без исключения были достойными, отдавали себя любимому делу, дарили радость людям, делились частичкой своей души.

24.kg по традиции вспоминает тех, кто ушел от нас навсегда. Светлая память...

Асель Мамбеткалиева

Фото из архива Асель Мамбеткалиевой. Имиджмейкер Асель Мамбеткалиева

17 февраля 2019-го попала в ДТП и получила тяжелые травмы стилист, имиджмейкер Асель Мамбеткалиева. Девять дней она лежала в коме. Врачи не смогли спасти женщину. Имиджмейкер скончалась, не приходя в сознание, 26 февраля. Ей в 2019 году исполнилось бы 40 лет.

Аскар Эшимбеков

Фото пресс-службы ОАО «Электрические станции». Аскар Эшимбеков

20 марта на 57-м году жизни в результате болезни скончался глава ОАО «Электрические станции» Аскар Эшимбеков. Он проработал в энергосистеме более 30 лет. Трудовую деятельность начал на ТЭЦ Оша, прошел трудовой путь от электрослесаря до генерального директора ОАО «Северэлектро». Последние годы возглавлял «Электрические станции».

Бабырбек Жээнбеков

Фото из архива Бабырбека Жээнбекова. Экс-глава ФУГИ Бабырбек Жээнбеков

22 марта на 68-м году жизни скончался экс-директор Госагентства антимонопольного регулирования и издатель газеты «Алиби» Бабырбек Жээнбеков. Уточняется, что в последние годы он тяжело болел. В 2018-м сообщали, что он перенес операцию в Турции.

Трудовую деятельность Бабырбек Жээнбеков начал в 1967-м в школе в Кировском районе Таласской области. В 2013-2014 годах возглавлял Госагентство антимонопольного регулирования.

Таштанбек Джумакеев

Фото из архива Таштанбека Джумакеева. Основатель Государственной таможенной службы Таштанбек Джумакеев

12 мая на 78-м году жизни скончался основатель и первый директор Таможенной службы Кыргызстана Таштанбек Джумакеев. Он родился 15 августа 1941-го, воспитывался в Кировском детском доме. Окончил Кыргызский политехнический институт. С 1970 года служил в органах КГБ СССР. Стоял у истоков образования Таможенной службы КР, в 1991-1993 годах возглавлял ее.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени СССР и другими государственными наградами.

Евгений Гуськов

Фото из архива Евгения Гуськова. Диктор телевидения Евгений Гуськов

20 мая ушел из жизни известный диктор радио и телевидения, журналист Евгений Гуськов.

Он работал на телеканале «Пирамида», Гостелерадио, озвучивал телевизионные проекты и рекламные ролики. Известно, что он болел туберкулезом.

Мырзабек Тойбаев

Фото из архива Мырзабека Тойбаева. Драматург Мырзабек Тойбаев

8 июня на 84-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры, народный писатель КР, драматург Мырзабек Тойбаев.

Он родился 25 января 1935-го. В 1958 году окончил факультет филологии Кыргызского государственного университета. Учился в аспирантуре Института языка и литературы Академии наук Киргизской ССР, защитил кандидатскую диссертацию «Образ нового человека в киргизской драматургии».

Трудовой путь начал в 1958-м. В 1963 году вышла в свет первая книга Мырзабека Тойбаева «Доброта». Его пьесы «Жаңы келин» («Невеста»), «Жоронун жоруктары» («Проделки Жоро») стали произведениями кыргызской классической драматургии.

Перу Мырзабека Тойбаева принадлежат прекрасные переводы на кыргызский язык произведений Хамзы Хакимзаде Ниязи, Сергея Михалкова, Антона Чехова, Калтая Мухаметжанова. Он награжден медалью «Манас-1000».

Марклен Баялинов

Фото из архива Марклена Баялинова. Заслуженный деятель культуры КССР Марклен Баялинов

6 июля на 86-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры, академик Национальной академии киноискусства Кыргызстана, обладатель одного из высших орденов Советского Союза — Трудового Красного Знамени Марклен Баялинов.

Марклен Баялинов родился в 1933-м в семье народного писателя КР Касымалы Баялинова.

С 1958-го он занимал ответственные посты в Министерстве культуры, с 1985 по 1989 год возглавлял ведомство. Работал председателем Государственного комитета Киргизской ССР по кинематографии, директором Кыргызского театра оперы и балета.

Аширбек Темирбаев

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Постпред правительства в Жогорку Кенеше Аширбек Темирбаев

16 июля скончался постоянный представитель правительства в Жогорку Кенеше Аширбек Темирбаев.

Он умер в результате болезни в одной из больниц Бишкека. Аширбек Темирбаев был представителем правительства в Жогорку Кенеше с 2012-го.

Алексей Агибалов

Фото из интернета. Гитарист Алексей Агибалов

21 августа после продолжительной болезни умер композитор, исполнитель, гитарист Алексей Агибалов. Он родился в 1940 году. В 13 лет начал заниматься гитарой по школам Александра Иванова-Крамского и Владимира Сазонова.

С 1975-го солист кыргызского радио, солист-гитарист Кыргызской филармонии. Выступал с сольными концертами, участвовал в фестивалях, являлся одним из немногих солирующих гитаристов, исполнявших концерты для гитары с оркестром.

Автор музыки к шести документальным фильмам «Кыргызфильма» и студии «Ордо», автор ряда пьес для гитары, выпущенных издательствами «Музыка» (Москва) и «Орфей» (США). Он сделал более ста радиопередач из цикла «Гитара и гитаристы».

Автор ряда литературных трудов — публикаций в журнале «Литературный Киргизстан», документальной повести о Леониде Дядюченко «Плач гитары» (2006).

Эмиль Шукуров

Фото из архива Эмиля Шукурова. Эколог Эмиль Шукуров

23 августа на 82-м году жизни скончался эколог, кандидат биологических и доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызстана Эмиль Шукуров.

В 1960-м окончил с отличием биолого-почвенный факультет Киргосуниверситета, в этом же году по рекомендации ученого совета факультета поступил в аспирантуру Московского государственного университета на кафедру зоологии биолого-почвенного факультета. В разные годы работал в Кыргызском институте микробиологии и гигиены, институтах биологии и философии Национальной академии наук КР.

С 2000-го был занят в экологических проектах, разрабатывал стратегию и план действий по сохранению биоразнообразия в КР. Работал в проектах Всемирного банка, ПРООН, Международного союза охраны природы, Фонда «Сорос — Кыргызстан» и фонда Кристенсен, был сотрудником Всемирного фонда дикой природы, Международного общества охраны природы и других.

В 2016 году его избрали депутатом Бишкекского городского кенеша, но в ноябре 2017-го добровольно сдал мандат.

Виктор Сырнев

Фото из архива Виктора Сырнева. Ювелир Виктор Сырнев

17 сентября в Бишкеке скончался известный ювелир Виктор Сырнев. Ему было 77 лет.

Он окончил профессионально-техническое училище в столице Урала. Работал в фирме «Русские самоцветы». В 1966 году переехал в Бишкек по приглашению Спорткомитета Киргизской ССР выступать за сборную по тяжелой атлетике. Участвовал в первенстве Советского Союза, установил три рекорда Киргизской ССР. С 1970-го занялся творческой деятельностью, с 1974 года — член Союза художников СССР.

Виктор Сырнев создал нагрудные президентские знаки для Розы Отунбаевой, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

Умтул Орозова

Фото из архива Умтул Орозовой. Телережиссер Умтул Орозова

11 октября на 80-м году жизни скончалась заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, телережиссер и общественный деятель Умтул Орозова.

Она родилась в 1940-м в семье первого дирижера и народного артиста Киргизской ССР Шейше Орозова. Окончила факультет режиссуры Московского института имени Анатолия Луначарского.

Трудовую деятельность начала в газете «Комсомольская правда». Долгие годы работала режиссером, главным режиссером, заместителем председателя в Кыргызском государственном комитете теле- и радиовещания. В 1980-1986 годах была руководителем отдела культуры ЦК КП Кыргызстана, в 1986-1991 годах работала председателем Кыргызского государственного комитета теле- и радиовещания (КТР). В 1989-м избрана депутатом Верховного Совета СССР.

Егор Паньшин

Фото из архива Егора Паньшина. Организатор праздничных мероприятий и квестов Егор Паньшин

13 октября умер 44-летний организатор праздничных мероприятий и квестов Егор Паньшин. Из заключения экспертов следует, что он совершил самоубийство и скончался в результате асфиксии.

Егор Паньшин основал и развил cеть городских приключенческих, творческих и интеллектуальных игр в формате Encounter в Кыргызстане.

Георгий Фейгин

Фото из архива Георгия Фейгина. Доктор Георгий Фейгин

31 октября на 91-м году жизни скончался заслуженный врач республики, глава Республиканской оториноларингологической научной школы, профессор Георгий Фейгин.

Он родился в 1929-м. Крупный специалист в области отоларингологии, хирургии головы и шеи. Его научные исследования посвящены реконструктивной хирургии гортани и трахеи, вопросам ЛОР-онкологии.

Опубликовано более 150 научных трудов Георгия Фейгина, в том числе 14 монографий и 3 учебника, автор 7 изобретений и 20 рационализаторских предложений.

Чынара Токонова

Фото из архива Чынары Токоновой. Тележурналист Чынара Токонова

4 ноября скончалась журналистка Чынара Токонова. Ей было 37 лет. Известно, что причиной смерти стал второй инсульт. Первый она перенесла пару лет назад.

Чынара Токонова работала на КТРК, НТС, радио «Санжыра», в Интерньюс. В последнее время руководила проектом «Булан институт» в Бишкеке.

Болот Шамшиев

Фото из архива Болота Шамшиева. Режиссер Болот Шамшиев

21 декабря в Бишкеке в результате тяжелой болезни на 78-м году жизни скончался известный кинорежиссер Болот Шамшиев.

Он родился 12 января 1941-го во Фрунзе.

Кыргызский кинорежиссер, сценарист и актер начал карьеру в 1964 году. Являлся лауреатом многих государственных премий, имел звание «Народный артист Кыргызстана».

Снял такие фильмы, как «Белый пароход», «Ранние журавли» по книгам писателя Чингиза Айтматова.

Юлия Орлова

Фото из архива Юлии Орловой. Журналист РИА Новости Юлия Орлова

23 декабря в Бишкеке умерла собственный корреспондент РИА Новости в Кыргызстане Юлия Орлова.

За 17 лет работы, с 2002 по 2019-й, в качестве официального представителя агентства, аккредитованного при МИД КР, проявила себя как опытный журналист-международник, оперативно рассказывая о самых разных событиях общественно-политической жизни республики. Ее новости неоднократно цитировались ведущими мировыми СМИ. Юлии Орловой было 52 года.