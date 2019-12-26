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Общество

Дурдану, которую депутаты довели до слез, пригласили на президентскую елку

Президентскую елку сегодня посетили 1 тысяча 100 школьников из всех областей Кыргызстана. На торжество пришла и Дурдана Садыкова, которую депутаты довели до слез.

Напомним, на встрече с депутатами Дурдана рассказывала о том, что в их школе медсестра делает прививки за деньги, нардепы рассмеялись. Ребенка смутил смех взрослых мужчин и женщин. Девочка расплакалась и отказалась продолжать выступление.  

Отметим, на президентскую елку приглашают отличников учебы, победителей международных конкурсов, олимпиад и турниров, воспитанников детских домов, детей с ограниченными возможностями здоровья.   
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