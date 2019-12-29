Американец Сет Фиарей признался в любви к лепешкам и похвалил кыргызских женщин

Сет Фиарей — американец из Сан-Франциско (штат Калифорния). Родился он в семье дипломатов. Наверное, поэтому, как шутит Сет, ему трудно усидеть на одном месте. Страсть к путешествиям у мужчины с детства.

Фото Сета Фиарея. Автопортрет

«После окончания колледжа вызвался работать в Непале в Корпусе мира. Когда истек срок, вернулся в Америку. Но спустя время решил, что снова хочу за границу. Корпус мира отправил меня в Кыргызстан, новую для меня часть света», — рассказал собеседник агентства.

В Бишкек он приехал впервые в 2010 году. Сет тогда был страновым директором Корпуса мира.

«Я стал свидетелем апрельской революции и событий на юге страны (речь о межэтническом конфликте на юге Кыргызстана в июне 2010 года. — Прим. 24.kg). А в 2014 году стал преподавать в АУЦА. Я читаю лекции в этом университете по сей день на тему урбанистического устройства и устойчивого развития», — рассказал Сет.

У себя на родине Сет Фиарей, кстати, сделал успешную карьеру и задействован в нескольких проектах Силиконовой долины.

— Что вас удивило и привлекло в Кыргызстане и в самом Бишкеке?

— Мне очень нравится сочетание азиатской, ближневосточной, советской и русской культур в Кыргызстане. Правда, мне было трудно учить русский. Но к моему счастью, растет число тех, кто изучает английский, поэтому я могу без проблем общаться. Еще мне очень импонируют постоянные изменения в Бишкеке. Столица преображается: строятся новые высотные здания, офисы, появляются предприятия, рестораны и магазины. Бишкек очень динамичный город.

Мне всегда было очень комфортно в Центральной Азии, хотя я никогда не бывал раньше именно в этой республике бывшего Советского Союза. Сет Фиарей

— Что в Бишкеке ассоциируется с вашей родиной?

— Мне нравится общаться с представителями IT-сообщества. Я работал над проектами в Силиконовой долине и много времени проводил в компании инженеров-компьютерщиков. Так вот, здесь так же болеют за прогресс и с трепетом относятся ко всему новому в науке, именно в сфере технологий.

Фото Сета Фиарея. Сет Фиарей в ущелье Ала-Арча

Я встречаюсь с теми, кто увлекается ноу-хау, продвигает интересные идеи, мы много разговариваем, дискутируем. Интересно наблюдать, как дети учатся писать компьютерные программы, увлекаются роботами. Как и в Силиконовой долине, кыргызстанцы думают о высокотехнологичном будущем, работают над воплощением в жизнь новаторских инициатив.

Наверное, мало кто знает, но Силиконовая долина полна иммигрантов из Азии и России.

На днях я посетил кыргызскую пару в Силиконовой долине. Он первый кыргызстанец, который учится в Высшей школе бизнеса Стэнфорда. Его жена работает во влиятельной юридической фирме. Сет Фиарей

Им нравится США, но они планируют вернуться в скором времени к себе на родину.

— Наверняка вы скучаете по дому. Чего именно вам не хватает в Бишкеке при всем его разнообразии и колорите?

— Поскольку я не смог выучить русский язык, скучаю по походам в кино. Один из кинотеатров начал, правда, показывать фильмы на английском языке, но очень редко, и часто это не самое лучшее произведение англоязычного кинематографа. Но, все равно, каждый раз я с удовольствием хожу на такие картины.

— Есть ли в столице Кыргызстана любимое для вас место?

— Я люблю гулять в парке Панфилова. Там всегда весело, много фотографов, улыбчивых людей и веселой ребятни. В список мест-фаворитов определил бы еще бульвар Эркиндик. Деревья, дорожки, прохлада и оживленность этой аллеи не могут оставить равнодушным. И, конечно, всегда принимаю участие в ежегодном мероприятии «Ночь в музее». Никогда не надоедает.

— Что вам нравится в национальной кухне?

— Мне нравится лагман. Вообще, люблю тесто.

Особенно привлекают эти круглые хлебцы, которые называются лепешками. Я в них просто влюблен. Сет Фиарей

Один запах чего стоит. А рисунки, отпечатанные в центре, прекрасны. Здорово, что его не надо нарезать. Можно просто рвать руками и делиться со всеми душистым мякишем. А еще очень люблю лепешку с медом или сметаной.

— А есть то, что вы боитесь даже попробовать?

— Есть национальное блюдо, которое готовят из плетеного кишечника. Не знаю точно, как называется. Я видел, как его делают, но вот съесть пока не решаюсь.

Однажды, на церемонии открытия школы в Нарыне, меня угостили бараньим глазом. Я съел на одном дыхании. Сет Фиарей

Секрет, как понял, состоит в том, чтобы быстро проглотить этот деликатес, не задумываясь особо о вкусе.

— Что вас очаровало при тесном знакомстве с местным населением?

— Понравилось, как изменилась роль женщины в обществе. Помню, в США движение за защиту прав и свобод женщин началось, когда я учился в колледже в Калифорнии.

Фото Сета Фиарея. Вклад Сета в озеленение Бишкека

Это была долгая и трудная борьба, и она все еще продолжается, меняя американский образ жизни. Здесь женщины отстаивают свои права несколько иначе. Страна меньше, другая культура, более традиционная, в приоритете семья.

Но ваши женщины очень сильны и целеустремленны. Восхищаюсь девушками-выпускниками программы Tech Women, они строят первый спутник в Кыргызстане. Это же просто фантастика. Сет Фиарей

— А что разочаровало?

— Меня беспокоит, что Бишкек постепенно теряет свою архитектурную историю. К примеру, проспект Чуй в центре города обозначен как исторический район, но я вижу, что красивые старые здания заменены высокими, ничем не примечательными строениями.

Фото Сета Фиарея. Сет и его маленькие друзья

Похоже, что городом управляют политики, которым не хватает подготовки в области городского планирования или у них нет современной стратегии развития мегаполиса.

За последние несколько лет приняты решения, которые привели непосредственно к ужасному загрязнению воздуха. И что делают жители? Они голосуют ногами, то есть попросту уезжают. Считаю, ситуацию могут исправить прямые выборы мэров.