Новый взгляд на традиции кыргызов от Диармуа Шерри из Ирландии

Англия, Испания, Бразилия и теперь Кыргызстан — страны, где Диармуа Шерри из Белфаста, Северной Ирландии преподавал английский язык.

Прошедший год в Бишкеке стал для него очередным приключением в путешествии по миру, скоро он покинет страну. Перед отъездом Диармуа Шерри поделился с 24.kg впечатлениями о жизни в Кыргызстане.

Фото из личного архива Диармуа Шерри

— Я искал работу и рассматривал разные варианты, мне пришли приглашения из Кыргызстана, России, Японии и некоторых других стран.

Приехал сюда, потому что денег, которые зарабатывают здесь люди, достаточно для комфортной жизни. В других странах пришлось бы быть более экономным. Диармуа Шерри

Ничего не знал о Кыргызстане, но склонялся к тому, что это консервативная страна. Знал, что вы были частью СССР. Никаких ожиданий не было, в интернете очень мало информации о Кыргызстане на английском языке. Я узнал только то, что здесь горы — это мне очень понравилось.

— На что вы в первую очередь обратили внимание, когда приехали?

— На две вещи — еда и воздух. Здесь очень грязный воздух. Мы были в Токмаке, оттуда я увидел очень плотный смог над Бишкеком.

— Какие особенности местной культуры вы заметили?

— У вас очень развиты семейные ценности — это хорошо, но некоторые моменты я не могу понять. Часто слышу от людей, что им нужно присматривать за младшими братишками и сестренками. Когда спрашиваю о возрасте детей, мне говорят, что им 19-20 лет. Моя сестренка сейчас одна в Америке и ей 20.

Фото из личного архива Диармуа Шерри

Я вижу, как даже в 25 лет люди здесь спрашивают разрешения у родителей на что-то.

У меня есть друг, он очень умный парень — имеет магистерскую степень, говорит на четырех языках, но не пользуется всем этим. Ему нужно заботиться о родителях, я думал, что они уже в возрасте, но оказалось, что им всего по 58 лет. А ведь у этого парня есть великолепные возможности за границей. Но он решил, что должен быть с родителями.

— Вы часто путешествуете. Заметили какие-то сходства местного населения с людьми из других стран?

— Я заметил одно сходство с бразильцами. И там и здесь люди очень следят за чистотой личных вещей, постоянно моют руки, если какая-то вещь коснулась пола, начинают чистить ее.

Но парадокс в том, что вокруг много мусора, люди плюются на улицах, бросают бутылки мимо урн. Заметил также, что здесь не берегут воду. Диармуа Шерри

Что касается молодежи, она никуда не ходит, выходные проводит дома: спят, делают уборку, домашние задания. Мне это непонятно.

— Удалось посетить регионы?

— Да, очень много путешествовал в Кыргызстане. Есть сообщества людей, с которыми можно отправиться в походы. Горы здесь просто невероятные.

Я люблю футбол, мы с другом ездили по городам на матчи клуба «Алга»: посетили Ош, Кочкор-Ату, Кант, Кара-Балту.

Много красивых мест недалеко от Бишкека, часто ездим в Ала-Арчу, каньоны Красного моста. Эти места легкодоступны.

— Если бы вы рассказывали кому-то о Кыргызстане, что сказали бы в первую очередь?

— Что здесь легко жить. Если ты хороший специалист, легко можешь найти работу. В других странах, мне бы пришлось бороться за вакантное место.

Я бы еще сказал, что здесь очень много баров с кальяном и что кыргызы очень любят караоке. Диармуа Шерри

— Как вам местная кухня?

— Шашлык превосходен! В остальном еда показалась жирной. У вас странные гамбургеры, кладут очень много соуса, салатов, все это капает и падает. А я ведь хочу просто котлету в булочке.

Местные напитки странные. Я видел, как мои студенты пьют максым, и решил купить бутылку. Когда попробовал, вкус показался непонятным.

Но хочу сказать, что кыргызский коньяк великолепен, даже купил бутылку для своего дяди.

— Можете рассказать о своей работе в Кыргызстане?

— Я привык, что учитель и студенты могут обмениваться шутками, но здесь это не принято. Первое время ребята удивлялись, я люблю, когда уроки проходят весело и легко. Мои методы преподавания были непонятны студентам, но со временем мы привыкли друг к другу.

Если послушать кыргызских студентов, можно поверить в существование Золушки. Они постоянно говорят, что у них много домашней работы. Диармуа Шерри

— Появились ли здесь новые привычки?

— Я хожу в спортзал, устраиваю походы, каждые пару недель куда-нибудь выезжаю, чтобы посмотреть новые места. Но сложно передвигаться между городами. Иногда с друзьями мы просто играем в PlayStation.

Фото из личного архива Диармуа Шерри

В работе мне нравится, что все четко распланировано, я заранее знаю, в какие дни работаю, и могу составить собственный график. В других странах обычно сложнее с расписанием.

— Есть ли какие-то неудобства для жизни иностранца в Бишкеке?

— Маршрутки очень неудобные. Я достаточно высокий, поэтому мне приходится ходить пешком или пользоваться такси. Но Бишкек небольшой, поэтому до любой точки можно добраться за 40 минут.

В целом неудобства касаются мелочей, например, я не могу сходить в кино из-за того, что не знаю русского языка, не могу читать местные медиа, но это все могу посмотреть в интернете.

— Удалось выучить кыргызский или русский язык?

— Последние шесть месяцев я учил русский, он очень сложный. Так как уезжаю, мотивация упала. Знаю некоторые фразы и слова на кыргызском, например: «Салам», «Алга Кыргызстан».

Интересно учить кыргызский, чтобы понимать значения названий городов и сел. Диармуа Шерри

Думаю моих знаний местного языка достаточно для того, чтобы выжить.

— Какие впечатления о Кыргызстане вы увозите?

— Буду скучать по друзьям, кальяну, кыргызскому футболу и горам.