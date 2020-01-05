Новый взгляд на традиции кыргызов от Диармуа Шерри из Ирландии

Англия, Испания, Бразилия и теперь Кыргызстан — страны, где Диармуа Шерри из Белфаста, Северной Ирландии преподавал английский язык.
Прошедший год в Бишкеке стал для него очередным приключением в путешествии по миру, скоро он покинет страну. Перед отъездом Диармуа Шерри поделился с 24.kg впечатлениями о жизни в Кыргызстане.
— Я искал работу и рассматривал разные варианты, мне пришли приглашения из Кыргызстана, России, Японии и некоторых других стран.
Приехал сюда, потому что денег, которые зарабатывают здесь люди, достаточно для комфортной жизни. В других странах пришлось бы быть более экономным.Диармуа Шерри
Ничего не знал о Кыргызстане, но склонялся к тому, что это консервативная страна. Знал, что вы были частью СССР. Никаких ожиданий не было, в интернете очень мало информации о Кыргызстане на английском языке. Я узнал только то, что здесь горы — это мне очень понравилось.
— На что вы в первую очередь обратили внимание, когда приехали?
— На две вещи — еда и воздух. Здесь очень грязный воздух. Мы были в Токмаке, оттуда я увидел очень плотный смог над Бишкеком.
— Какие особенности местной культуры вы заметили?
— У вас очень развиты семейные ценности — это хорошо, но некоторые моменты я не могу понять. Часто слышу от людей, что им нужно присматривать за младшими братишками и сестренками. Когда спрашиваю о возрасте детей, мне говорят, что им 19-20 лет. Моя сестренка сейчас одна в Америке и ей 20.
У меня есть друг, он очень умный парень — имеет магистерскую степень, говорит на четырех языках, но не пользуется всем этим. Ему нужно заботиться о родителях, я думал, что они уже в возрасте, но оказалось, что им всего по 58 лет. А ведь у этого парня есть великолепные возможности за границей. Но он решил, что должен быть с родителями.
— Вы часто путешествуете. Заметили какие-то сходства местного населения с людьми из других стран?
— Я заметил одно сходство с бразильцами. И там и здесь люди очень следят за чистотой личных вещей, постоянно моют руки, если какая-то вещь коснулась пола, начинают чистить ее.
Но парадокс в том, что вокруг много мусора, люди плюются на улицах, бросают бутылки мимо урн. Заметил также, что здесь не берегут воду.Диармуа Шерри
Что касается молодежи, она никуда не ходит, выходные проводит дома: спят, делают уборку, домашние задания. Мне это непонятно.
— Удалось посетить регионы?
— Да, очень много путешествовал в Кыргызстане. Есть сообщества людей, с которыми можно отправиться в походы. Горы здесь просто невероятные.
Много красивых мест недалеко от Бишкека, часто ездим в Ала-Арчу, каньоны Красного моста. Эти места легкодоступны.
— Если бы вы рассказывали кому-то о Кыргызстане, что сказали бы в первую очередь?
— Что здесь легко жить. Если ты хороший специалист, легко можешь найти работу. В других странах, мне бы пришлось бороться за вакантное место.
Я бы еще сказал, что здесь очень много баров с кальяном и что кыргызы очень любят караоке.Диармуа Шерри
— Как вам местная кухня?
— Шашлык превосходен! В остальном еда показалась жирной. У вас странные гамбургеры, кладут очень много соуса, салатов, все это капает и падает. А я ведь хочу просто котлету в булочке.
Местные напитки странные. Я видел, как мои студенты пьют максым, и решил купить бутылку. Когда попробовал, вкус показался непонятным.
Но хочу сказать, что кыргызский коньяк великолепен, даже купил бутылку для своего дяди.
— Можете рассказать о своей работе в Кыргызстане?
— Я привык, что учитель и студенты могут обмениваться шутками, но здесь это не принято. Первое время ребята удивлялись, я люблю, когда уроки проходят весело и легко. Мои методы преподавания были непонятны студентам, но со временем мы привыкли друг к другу.
Если послушать кыргызских студентов, можно поверить в существование Золушки. Они постоянно говорят, что у них много домашней работы.Диармуа Шерри
— Появились ли здесь новые привычки?
— Я хожу в спортзал, устраиваю походы, каждые пару недель куда-нибудь выезжаю, чтобы посмотреть новые места. Но сложно передвигаться между городами. Иногда с друзьями мы просто играем в PlayStation.
В работе мне нравится, что все четко распланировано, я заранее знаю, в какие дни работаю, и могу составить собственный график. В других странах обычно сложнее с расписанием.
— Есть ли какие-то неудобства для жизни иностранца в Бишкеке?
— Маршрутки очень неудобные. Я достаточно высокий, поэтому мне приходится ходить пешком или пользоваться такси. Но Бишкек небольшой, поэтому до любой точки можно добраться за 40 минут.
В целом неудобства касаются мелочей, например, я не могу сходить в кино из-за того, что не знаю русского языка, не могу читать местные медиа, но это все могу посмотреть в интернете.
— Удалось выучить кыргызский или русский язык?
— Последние шесть месяцев я учил русский, он очень сложный. Так как уезжаю, мотивация упала. Знаю некоторые фразы и слова на кыргызском, например: «Салам», «Алга Кыргызстан».
Интересно учить кыргызский, чтобы понимать значения названий городов и сел.Диармуа Шерри
Думаю моих знаний местного языка достаточно для того, чтобы выжить.
— Какие впечатления о Кыргызстане вы увозите?
— Буду скучать по друзьям, кальяну, кыргызскому футболу и горам.