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Общество

События в Кой-Таше. Атамбаев сам предпринял попытку для дестабилизации в стране

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

С докладом выступает депутат парламента, член госкомиссии Тынчтык Шайназаров. Он озвучил выводы, к которым пришла комиссия.

Тынчтык Шайназаров отметил, что сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в частности его охранник, экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев, оказали бойцам спецподразделения «Альфа» вооруженное сопротивление. Он сказал, что бывший глава государства сам перешел к радикальным действиям и принял меры для дестабилизации ситуации в стране.  

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.
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