История скандального фото. Генпрокуратура проверяет, кто был за рулем

Генпрокуратура проверяет, был ли за рулем авто с подложным номером их сотрудник. Об этом 24.kg заявили в ГП КР.

В ГУОБДД МВД отметили, что в интересах следствия не могут разглашать имя и фамилию владельца машины. «Но это он был, а не глава ГРС Алмаз Мамбетов. Водитель дал нам признательные показания. По данному факту составили материал. У нас сейчас нет информации о том, что за рулем машины сидел сотрудник Чуйской прокуратуры Нурбек Болот», — сказал замначальника ГУОБДД Иманалы Саркулов.

Ранее, напомним, информация о том, что за рулем находился представитель надзорного органа, появилась в Twitter. Один из пользователей утверждал, что Нурбек Болот приходится племянником экс-депутату парламента Муратбеку Малабаеву.

Водитель является племянником Малабаева Муратбека (кошелек Акаева). Дело пытаются замять, чтобы не допустить увольнения и уголовного преследования. pic.twitter.com/fOaxdYhncq — Erkinbek (@svobodnyi_13) December 9, 2019

По инициативе Алмаза Мамбетова создана межведомственная комиссия в составе ГРС, Государственного комитета информационных технологий и связи и Министерства внутренних дел, которая должна установить личность водителя, управлявшего автомобилем, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете.

В соцсетях распространили фотографии, на которых изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова.