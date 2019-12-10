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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

История скандального фото. Генпрокуратура проверяет, кто был за рулем

Генпрокуратура проверяет, был ли за рулем авто с подложным номером их сотрудник. Об этом 24.kg заявили в ГП КР.

В ГУОБДД МВД отметили, что в интересах следствия не могут разглашать имя и фамилию владельца машины. «Но это он был, а не глава ГРС Алмаз Мамбетов. Водитель дал нам признательные показания. По данному факту составили материал. У нас сейчас нет информации о том, что за рулем машины сидел сотрудник Чуйской прокуратуры Нурбек Болот», — сказал замначальника ГУОБДД Иманалы Саркулов.

Ранее, напомним, информация о том, что за рулем находился представитель надзорного органа, появилась в Twitter. Один из пользователей утверждал, что Нурбек Болот приходится племянником экс-депутату парламента Муратбеку Малабаеву. 

По инициативе Алмаза Мамбетова создана межведомственная комиссия в составе ГРС, Государственного комитета информационных технологий и связи и Министерства внутренних дел, которая должна установить личность водителя, управлявшего автомобилем, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете.

В соцсетях распространили фотографии, на которых изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова
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