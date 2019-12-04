Почти 18 миллионов сомов задолжали мэрии Бишкека арендаторы земельных участков только в двух районах. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, специалисты управления земельными ресурсами продолжают собирать долги за использование земли в столице.

«Предприниматели Свердловского района должны городу 14 миллионов 126 тысяч 36 сомов, Октябрьского — 3 миллиона 770 тысяч 463 сома», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что многих арендаторов чиновники не смогли застать на месте, объекты так и стоят, земля не освоена.

На восемь арендаторов составлены акты. В течение четырех дней они должны погасить долг.

«В случае неисполнения или игнорирования предупреждения нам приходится применять крайне непопулярные меры воздействия», — предупредили в мэрии.