В Бишкеке появится новый парк. На месте строительства заложили капсулу

В Бишкеке появится новый парк на пересечении улиц Манаса и Боталиева (Щербакова). Горожане и представители столичных властей заложили капсулу на месте его строительства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В муниципалитете напомнили, что проект парка определили сами бишкекчане на общественных обсуждениях, внося свои предложения, выбирали зоны активности.

«Особая благодарность горожанину Максиму Твиритину, предложения которого полностью вошли в концепцию нового парка», — подчеркнули в мэрии.

На площади около 7,4 гектара планируется разбить пять зон: входная с эспланадой (большим открытым пространством), спортивный комплекс (скейт-парк и рампа для велосипедистов, мини-футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки), детская зона для малышей, тихого отдыха (большая прогулочная территория с газонами и цветниками) и хозяйственная. Также будут организованы места для автомобильных парковок и общественных туалетов.

Предусмотрено и обновление зеленого фонда. В парке будет дополнительно высажено 300 деревьев.

Определен подрядчик — «Русская строительная компания». Стоимость строительно-монтажных работ составила порядка 58 миллионов сомов. Завершить их планируют к летнему сезону 2020 года.

В муниципалитете добавили, что увеличение парковых зон является частью системных мероприятий по борьбе с ухудшением воздуха в столице.