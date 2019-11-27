02:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке появится новый парк. На месте строительства заложили капсулу

В Бишкеке появится новый парк на пересечении улиц Манаса и Боталиева (Щербакова). Горожане и представители столичных властей заложили капсулу на месте его строительства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В муниципалитете напомнили, что проект парка определили сами бишкекчане на общественных обсуждениях, внося свои предложения, выбирали зоны активности.

«Особая благодарность горожанину Максиму Твиритину, предложения которого полностью вошли в концепцию нового парка», — подчеркнули в мэрии.

На площади около 7,4 гектара планируется разбить пять зон: входная с эспланадой (большим открытым пространством), спортивный комплекс (скейт-парк и рампа для велосипедистов, мини-футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки), детская зона для малышей, тихого отдыха (большая прогулочная территория с газонами и цветниками) и хозяйственная. Также будут организованы места для автомобильных парковок и общественных туалетов.

Предусмотрено и обновление зеленого фонда. В парке будет дополнительно высажено 300 деревьев.

Определен подрядчик — «Русская строительная компания». Стоимость строительно-монтажных работ составила порядка 58 миллионов сомов. Завершить их планируют к летнему сезону 2020 года.

В муниципалитете добавили, что увеличение парковых зон является частью системных мероприятий по борьбе с ухудшением воздуха в столице.
Ссылка:
просмотров: 2774
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат нашел участок для нового парка в жилмассиве «Ак-Орго»
В Бишкеке начали реконструкцию сквера имени Горького
В Бишкеке построят еще два парка. В мэрии показали, как они будут выглядеть
В парке имени Тулебердиева устанавливают освещение
Бабушки и дедушки из Бишкекского дома престарелых посадили саженцы в новом парке
Жители Орто-Сая просят остановить строительство в лесопосадке и создать там парк
Мэрия хочет повысить налог для владельцев домов в парковых зонах
Тематический и для активного отдыха. Какие еще парки появятся в Бишкеке
Скейтдром появится еще в одном парке Бишкека
В Бишкеке благоустроят парк здоровья. Горожан приглашают на слушания
Популярные новости
Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос
Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео
Фото дня. Бывший президент Алмазбек Атамбаев в обнимку с Хабибулой Абдукадыром Фото дня. Бывший президент Алмазбек Атамбаев в обнимку с Хабибулой Абдукадыром
Неделя-24. Два года Сооронбая Жээнбекова и расследование по бизнесу Матраимовых Неделя-24. Два года Сооронбая Жээнбекова и расследование по бизнесу Матраимовых
Бизнес
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
С&nbsp;Mega iTV от&nbsp;MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
Перспективы безналичных платежей обсудили на&nbsp;форуме Visa в&nbsp;Кыргызстане Перспективы безналичных платежей обсудили на форуме Visa в Кыргызстане
Полезный досуг для ребенка с&nbsp;порталом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;MegaCom Полезный досуг для ребенка с порталом «Детский» от MegaCom
28 ноября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 ноября, среда
23:49
Samsung Galaxy S11 Plus: раскрыли дизайн главного флагмана 2020 года
23:33
Кыргызстанцам компания в Екатеринбурге не платила зарплату три месяца
22:41
Валентина Шевченко проведет очередной бой в UFC в феврале 2020 года
22:16
Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля
22:00
Чудаки парковки. Некоторые водители не учитывают большие размеры своих машин