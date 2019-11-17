Обладатель звезды «Мишлена»: Приучаю кыргызстанцев к изысканной сервировке стола

Француз Филипп Лафорг приехал в Кыргызстан в 2017 году. Руководит рестораном и радуется жизни.

— Филипп, расскажите о себе и о том, как попали в Кыргызстан.

— Мне 62 года. Родом из Прованса. В молодости бросил университет и стал учиться у знакомого шеф-повара кулинарному мастерству. В 21 год открыл ресторан. Отец был недоволен. Говорил: «Мой сын не будет продавцом супа!». Но позднее сменил гнев на милость. В 24 я получил звезду «Мишлена» (кулинарный «Оскар»), став ее самым молодым обладателем во Франции. В конце 1980-х шеф-повар уехал, и ресторан закрыли. Я основал компанию по производству фейерверков. Она быстро вошла в топ-5 в стране в своей отрасли.

В 2003-м устраивал фейерверк в Пакистане. Местным так понравилось, что они предложили стать главным по салютам в их стране. Я ехал туда на пару лет, но прожил 12. Правда, в 2007-м там активизировался «Талибан», и продажи фейерверков упали. Тогда я открыл в Исламабаде ресторан французской кухни. Дела шли здорово, но потом начались проблемы с поставками вина и свинины. В Пакистане они запрещены, а наша кухня без них немыслима. Стал искать другую страну. Знакомая из ООН посоветовала вашу — привезла фотографии, коньяк и ак калпак. И вот я здесь.

— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Дикая, первозданная природа. От столицы до гор лишь 25 минут езды! И климат. В отличие от Пакистана, где или жарко, или влажно, погода соответствует времени года. Для моего здоровья это хорошо.

— Что напоминает здесь о родине?

— Атмосфера города и поведение людей — как в старой Франции. Люди держатся за семью, чтут традиционные ценности. На моей родине из-за глобализации это теряется.

— Вам здесь чего-то не хватает?

— Нет. Посещаю Францию дважды в год. Лететь туда лишь семь часов. Могу заказать оттуда все, что нужно. Друзья из Франции ездят ко мне в гости — в октябре устраивал с ними тур по Иссык-Кулю. Здесь у меня тоже появились друзья.

Получаю удовольствие от того, что делаю. Подумываю остаться в Кыргызстане навсегда. Хочу открыть на южном берегу Иссык-Куля курорт и поселиться там.

— У вас появилось любимое место в Кыргызстане?

— Каракол и его окрестности, Ала-Арча, Иссык-Ата, Кочкор.

Увлекаюсь пешими походами, горными лыжами, плаванием и теннисом.

— Что понравилось в характере местного населения?

— Подвижность и легкость на подъем. Люди наслаждаются жизнью, ходят в кафе.

— А что разочаровало?

— Некоторые плюют на асфальт.

— Какие блюда кыргызской кухни нравятся, а какие боитесь пробовать?

— Нравится куурдак, не нравится курут и копченый чебак.

— Французская и кыргызская кухни похожи?

— Нет. В нашей много сливок и сливочного масла, в вашей — подсолнечного масла и мяса.

Здесь не найти настоящего французского сыра и, скажем, фуа-гры. Завожу их из-за рубежа. На качество имеющихся продуктов не жалуюсь.

Еда в Кыргызстане дешевая, и недостатка в ней нет. Работает много кафе. Однако люди не привыкли к изысканной сервировке. Подача блюд во французской и кыргызской кухнях отличается. В нашей она занимает несколько этапов.

Фото 24.kg. Филипп Лафорг на фоне части своих наград

— Будь возможность, поменяли бы что-то в Кыргызстане?

— Хотелось бы видеть больше согласия у людей.

В Кыргызстане растет число туристов. Некоторые заходят в мой ресторан и делятся впечатлениями. Им многое нравится. Но хотят больше комфорта. Будет здорово, если в стране начнут активнее вкладывать в инфраструктуру и строительство дорог.

В 2020-м на День независимости Кыргызстана хочу провести в Чолпон-Ате международный турнир по фейерверкам. Такие проходят лишь в 18-ти городах мира. Приглашу участников из Китая, России, Малайзии и Франции. Устроим грандиозное шоу, которое привлечет множество туристов.