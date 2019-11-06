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Общество

Почти треть домов в Бишкеке не имеют нумерации

Почти треть домов (квартир) в Бишкеке не имеют нумерации. Об этом заявлено на заседании Республиканской комиссии по переписи населения и жилищного фонда 2020 года, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Заслушав информацию о подготовке к переписи, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил недостаточную работу мэрии города Бишкек по уточнению своих административно-территориальных границ.

«Несмотря на неоднократные замечания, мэрией города Бишкек до сих пор не уточнены административно-территориальные границы столицы. Если по всей республике доля улиц, не имеющих названий, составляет всего лишь 0,9 процента, а домов (квартир) без нумерации — 3,6 процента, то в Бишкеке эти показатели составляют 11,7 и 30,8 процента соответственно», — отметил он.

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По итогам совещания соответствующим государственным органам поручено своевременно и качественно завершить необходимые работы по подготовке переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2020 года.

Очередная перепись населения и жилищного фонда пройдет с 23 марта по 1 апреля 2020 года.

Планируется, что перепись населения республики пройдет с использованием технологий мобильной связи.

 
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