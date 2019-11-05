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Общество

Независимые эксперты будут мониторить работу патрульной милиции в Бишкеке

Независимые эксперты будут вести общественный мониторинг за работой управления Патрульной службы милиции (УПСМ) в Бишкеке. Об этом сообщает гражданский союз «За реформы и результаты».

По их данным, это поможет вовремя выявлять недостатки в работе и передавать информацию для устранения нарушений. Отмечается, что представители организации участвовали в работе по созданию новой патрульной службы и отборе сотрудников в УПСМ.

В союзе призывают граждан сообщать о любых нарушениях со стороны работников патрульной милиции на территории Первомайского района. «Поскольку работой патрульной милиции пока охвачены не все районы столицы, там службу будут нести сотрудники ГУОБДД», — подчеркивают в организации.

Напомним, что в Первомайском районе Бишкека начала работать новая служба милиции. В обязанности сотрудников входят патрулирование территории для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка и реагирование на вызовы граждан.
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