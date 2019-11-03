Кардиохирург из Турции Мустафа Унал уверен, в Кыргызстане живут счастливые люди

Кардиохирург Мустафа Унал приехал по приглашению частного медицинского центра более двух лет назад. Он родился в Стамбуле в семье военного. В 15 лет он решил стать врачом.

В интервью 24.kg он рассказал об уровне медицины в республике и почему кыргызстанцы — счастливые.

Фото из архива Мустафы Унала. Кардиохирург Мустафа Унал

— Подростком в одном журнале прочитал научную статью, в которой говорилось о том, что сердце укутывали мышцей со спины, чтобы увеличить насосную функцию, обсуждались разные методики. Меня это так удивило, что я влюбился в медицину. Я понял, что в этом направлении еще много чему можно развиваться. На втором курсе медицинского обучения я решил стать сердечно-сосудистым хирургом.

После окончания вуза три раза ездил на стажировку за границу: Бельгия, Италия, Польша, более 20 лет работал кардиохирургом в Турции.

— Как оказались в Кыргызстане?

— Наша семья склонна к переездам, больших препятствий для смены места жительства у нас нет. Примерно в одно время мне поступили предложения из Венгрии, Китая, Бахрейна и Кыргызстана. Выбрал Бишкек, так как это тоже тюркоязычная страна.

— Ваша супруга тоже врач?

— Нет. Она работала в Турции частным предпринимателем. Сейчас она поступила в Медакадемию в Кыргызстане.

— До приезда в страну, что-то слышали о Кыргызстане или Бишкеке?

— Да, слышал, и читал о Кыргызстане. Сложилось впечатление, что люди в юртах живут, пьют кобылье молоко, охотятся со стрелами, как во времена кочевников. В реальности оказалось, что Бишкек - это современный город, ничем не отстает от Стамбула, даже в культурном плане в чем-то выше. Вряд ли женщина в ночное или вечернее время в Стамбуле может прогуливаться в одиночестве по городу. Женщины здесь более свободны.

— Первое впечатление о стране?

— Меня тронули деревья. Они посажены ровно, перед ними проходит арык, который снабжает водой.

Нет сильного различия в уровне жизни, качестве домов в центре столице и пригороде. В Турции отъезжаешь от города сразу видишь разницу.

— Что-то в Бишкеке напоминает о вашем родном городе?

— Да, я нашел очень много схожих моментов. В культуре, языке сильных отличий нет. Я не чувствую себя здесь чужим.

Мне кажется, что люди в Кыргызстане намного счастливее моих сограждан. Они не зациклены на чем-то, каких проблемах, они более свободны. Мустафа Унал

— Есть в Бишкеке любимое место?

— Несколько. Но не в самом городе. Чункурчак, Ала-Арча. Больше трогают именно природа, от магазинов, торговых центров уже устали.

Найти бы время съездить на Иссык-Куль и Сары-Челек. Летом, когда у меня был отпуск, семья уехала в Турцию, а одному ехать куда-то не хотелось.

— А есть что-то, что не нравится в Бишкеке?

— Плевки. Идешь по дороге, и выискиваешь чистое место.

— Есть что-то, чего вам не хватает в Бишкеке?

— Я в еде достаточно капризен. И в первое время что не хватало, турецкой кухни. Есть большая разница в ней здесь и в Турции. Вначале были сложности с приобретением необходимых ингредиентов, но сейчас уже нашли. И второй момент — одежда. В Турции выбор ее намного выше, а цены — ниже.

— Раз затронули вопрос кухни. Есть что-то, что понравилось из национальной кухни, а есть не попробуете ни в коем случае?

— Обычно у тюркоязычных народов, как у нас в свое время, не было широким разнообразие кухни. В Турции в нее привнесли вкусов и блюд жители арабских стран, греки, грузины и другие народы. Они оказали огромное влияние на турецкую кухню.

В вашей национальной кухне такое влияние меньше, возможно, из русской кухни что-то привнесли.

В Кыргызстане впервые попробовал лагман, бешпармак, плов, шашлык, борщ. Последнее блюдо мне не понравилось, а вот детям он пришелся по душе. У них вкусовое восприятие еще не установилось, наверное. Мне понравились казан-кебаб, шашлык (смеется).

Чалап очень понравился. В Турции есть похожий напиток, но ваш вкуснее.

— Что понравилось и не понравилось при близком знакомстве с кыргызстанцами.

— Я заметил, что во время тостов кыргызстанцы желают друг другу почета и уважения, потом здоровья, и на третьем месте — финансовое благополучие.

Я часто спрашиваю у кыргызстанцев, чтобы они выбрали: $50 тысяч наличными или присвоение имени одной из улиц Бишкека. И на мое удивление никто не согласился на деньги. Мустафа Унал

Турция — государство капиталистическое, люди считают, что если у тебя много денег, то значит ты — счастлив. А у вас счастье измеряется не деньгами. У нас бы на этот же вопрос большинство выбрало бы первый ответ.

Еще один пример. Если захочешь кого-то отблагодарить и спросишь: отдать деньгами или накрыть стол, организовать вечер, у вас 99 процентов не согласятся взять деньги.

И эта черта мне нравится, получается человечность стоит выше материальных ценностей.

Еще такую разницу уловил. В Турции практически у всех есть долги. Даже если у человека есть машина 2010 года, он будет брать кредит, чтобы приобрести автомобиль поновее. За кыргызстанцами такого не замечал.

— Вы приехали по приглашению частной клиники. А в государственных были? Какой на ваш уровень медицины в Кыргызстане?

— Здравоохранение — это отрасль, требующая большого финансирования. Она всегда является индикатором того, насколько государство преуспевает.

Зайдя в одну клинику республики, можешь оценить страну. Я видел госклиники, они соответствуют экономическому уровню Кыргызстана. Мустафа Унал

Я заметил, что у вас для врачей мало мотивирующих факторов для профессионального роста. У нас в Турции врачи, учителя относятся к белым воротничкам, которые хорошо зарабатывают. И человек будет стремиться, чтобы попасть в этот слой населения. Здесь я замечаю, что разница в зарплате санитарки и врача в 1 тысячу сомов. Это не сильно стимулирует людей.

Мне хочется оставить свой след в истории Кыргызстана, чтобы обо мне хорошо вспоминали. Самый большой страх человека — это не умереть, а быть забытым.