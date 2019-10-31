Беспорядки в Кой-Таше. Члены госкомиссии не могут прийти к единому мнению

Члены госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа не могут прийти к единому мнению и выработать согласованный проект заключения. Об этом 24.kg рассказали в комиссии.

По словам Клары Сооронкуловой, возникло очень много спорных моментов. В частности, по самому формату заключения, какой характер оно должно носить: рекомендательный или оценочный.

«А все из-за того, что статус комиссии не был изначально определен. Если мы даем свои рекомендации властям, то мы должны прописать ответственность должностных лиц. Я говорю о главах ГКНБ и МВД. Установить, кто провалил спецоперацию, по какой причине. Глупо все сваливать только на Алмазбека Атамбаева. Давать оценку его действиям или его приближенных мы не можем. Комиссия — это не следственный орган и не суд. Перекладывать функции по даче правовой оценки на парламент тоже не в нашей компетенции. Тем более Жогорку Кенеш уже сказал свое слово, когда принял постановление о лишении Атамбаева статуса экс-президента», — сказала Клара Сооронкулова.

Она добавила, что представить в заключении просто хронологию событий в Кой-Таше тоже несерьезно. «Я буду настаивать, чтобы мы продлили работу еще на неделю. Торопиться не следует. Заключение комиссии должно быть максимально объективным и не восприниматься как способ давления на следствие», — подчеркнула экс-судья Конституционной палаты.

Отметим, срок работы госкомиссии завершается 1 ноября.

После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты.