09:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Беспорядки в Кой-Таше. Члены госкомиссии не могут прийти к единому мнению

Члены госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа не могут прийти к единому мнению и выработать согласованный проект заключения. Об этом 24.kg рассказали в комиссии.

По словам Клары Сооронкуловой, возникло очень много спорных моментов. В частности, по самому формату заключения, какой характер оно должно носить: рекомендательный или оценочный.

«А все из-за того, что статус комиссии не был изначально определен. Если мы даем свои рекомендации властям, то мы должны прописать ответственность должностных лиц. Я говорю о главах ГКНБ и МВД. Установить, кто провалил спецоперацию, по какой причине. Глупо все сваливать только на Алмазбека Атамбаева. Давать оценку его действиям или его приближенных мы не можем. Комиссия — это не следственный орган и не суд. Перекладывать функции по даче правовой оценки на парламент тоже не в нашей компетенции. Тем более Жогорку Кенеш уже сказал свое слово, когда принял постановление о лишении Атамбаева статуса экс-президента», — сказала Клара Сооронкулова.

Она добавила, что представить в заключении просто хронологию событий в Кой-Таше тоже несерьезно. «Я буду настаивать, чтобы мы продлили работу еще на неделю. Торопиться не следует. Заключение комиссии должно быть максимально объективным и не восприниматься как способ давления на следствие», — подчеркнула экс-судья Конституционной палаты.

Отметим, срок работы госкомиссии завершается 1 ноября.

После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. 
Ссылка:
просмотров: 675
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Кой-Таше. Госкомиссия решила не заслушивать Фарида Ниязова
Беспорядки в Кой-Таше. Сторонники Алмазбека Атамбаева вину не признают
Беспорядки в Кой-Таше. Генерал Артур Медетбеков о работе госкомиссии
Дело о беспорядках в Кой-Таше. Следственных мероприятий нет, заявляют адвокаты
Госкомиссия по Кой-Ташу продлила работу до 1 ноября
Беспорядки в Кой-Таше. Спецназовцев ГКНБ сопровождал ведомственный хирург
Госкомиссия по Кой-Ташу. Цифры о пострадавших разнятся
Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов пришел в себя
Госкомиссия по Кой-Ташу. Встреча с родственниками Атамбаева —непродуктивная
Госкомиссия по Кой-Ташу. Жители села рассказали об избиении женщин
Популярные новости
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;разногласиях и&nbsp;ссорах с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Сапар Исаков рассказал о разногласиях и ссорах с Алмазбеком Атамбаевым
Сапара Исакова принудительно доставили в&nbsp;суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Сапара Исакова принудительно доставили в суд по модернизации ТЭЦ Бишкека
Если из&nbsp;горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета Если из горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета
Бизнес
Всемирный день сбережений: День открытых дверей в&nbsp;ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан-Ош&raquo; Всемирный день сбережений: День открытых дверей в ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош»
Сложная схема. МЧС заключило четыре договора на&nbsp;аренду одного вертолета Сложная схема. МЧС заключило четыре договора на аренду одного вертолета
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; провел газ в&nbsp;&laquo;Аска-Таш&raquo;, жители ждали этого события 30&nbsp;лет «Газпром Кыргызстан» провел газ в «Аска-Таш», жители ждали этого события 30 лет
Закажи карту &laquo;Элкарт&raquo; в&nbsp;MegaPay Закажи карту «Элкарт» в MegaPay
31 октября, четверг
09:27
Встреча СМИ с президентом. О чем бы вы спросили Сооронбая Жээнбекова? Встреча СМИ с президентом. О чем бы вы спросили Сооронб...
08:50
Беспорядки в Кой-Таше. Члены госкомиссии не могут прийти к единому мнению
08:49
Скончался известный отоларинголог профессор Георгий Фейгин
08:42
Ограбление матери Мирбека Атабекова. ГКНБ возбудил дело по факту пыток
08:30
В ГКНБ разработали положение о реабилитации пострадавших в терактах
30 октября, среда
23:47
Samsung представил концепцию нового складного смартфона
22:43
В Госфиннадзоре не соблюдают законы в сфере госслужбы
22:26
Как стать лучшей среди бодибилдеров. История 75-летней пенсионерки