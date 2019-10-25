Дело Батукаева. Как доставить в суд Алмазбека Атамбаева, юристы не знают

15 ноября в Первомайском районном суде Бишкека начинается разбирательство по существу уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Как сообщил 24.kg адвокат бывшего президента страны Замир Жоошев, обвиняемый Алмазбек Атамбаев не намерен участвовать в процессе.

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По словам юриста, привести Атамбаева под конвоем не получится.

«По УПК принудительный привод могут осуществить только судебные приставы. Но Атамбаев содержится под стражей в СИЗО ГКНБ. А туда приставы зайти для того, чтобы доставить в суд подследственного, не могут. То есть нужно вызывать конвой ГСИН. Но конвой по закону не имеет права производить принудительный привод. Это правовой казус. Проводить рассмотрение без фигуранта дела суд тоже не может. Как эта коллизия будет разрешаться, я не знаю», — отметил Замир Жоошев.

Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. Обвиняемыми проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. Но они согласились сотрудничать со следствием, поэтому, возможно, будут оштрафованы на 300 тысяч и тюремного срока избегут.

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МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Ранее сообщалось, что Алмазбек Атамбаев отказывается отвечать на вопросы следствия и молчит на очных ставках. Замир Жоошев добавил, что на условия содержания Атамбаев не жалуется. Две недели назад он встречался с супругой Раисой Атамбаевой и старшим сыном Сеидом. «Алмазбек Атамбаев держится. Но у него понизилось давление», — подчеркнул Замир Жоошев.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.