Караван мира «Жизнь без насилия» прошел по всем областям Кыргызстана.

В мероприятиях приняли участие более 500 человек по всей стране — госслужащие, студенты, представители международных и неправительственных организаций, занимающихся вопросами гендерного равенства, молодежной политики, СМИ.

Спикеры поделились своими личными историями о миростроительстве, гендерном равенстве, медиаграмотности и лидерстве.

Как отмечают организаторы, караван призывает всех стремиться к миру, уважая при этом все существующие различия, и способствовать формированию культуры мира.

«Мероприятия, представляющие собой серию выступлений женщин-лидеров из разных сфер в стиле TED’x talks и флешмобов, продвигают гендерно и конфликто-чувствительную коммуникацию, медиаграмотность для предотвращения насилия и радикализации, а также усиление позитивного диалога о развитии страны, необходимости миростроительства на примере местных лидеров сообщества, уже вносящих свой вклад», — подчеркнули они.

Караван «Жизнь без насилия» — это важная часть мероприятий правительства КР с партнерами, нацеленная на продвижение мира.