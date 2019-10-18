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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Беспорядки в Кой-Таше. Сторонники Алмазбека Атамбаева вину не признают

Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Кыяс Смалиев и Амантур Жамгырчиев — вину не признают. Об этом 24.kg сообщил юрист Замир Жоошев.

По его словам, они дают показания, но не против кого-то. «Со следствием на сделку не пошли. Что же касается Алги Кылычева, то он, скорее всего, заплатит штраф. Он-то согласился сотрудничать и дать нужные следствию показания», — отметил Замир Жоошев.

Сторонникам бывшего главы государства Амантуру Жамгырчиеву, Марату Шаменову, Алге Кылычеву, Кыязу Смаилову, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и другим предъявили обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.
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