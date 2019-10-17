Беспорядки в Кой-Таше. Генерал Артур Медетбеков о работе госкомиссии

Членов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа не пустили на территорию резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Как заявил 24.kg один из членов комиссии Артур Медетбеков, на вынесение заключения это не повлияет.
По его мнению, госкомиссия работает объективно и беспристрастно. Учитываются мнения всех сторон произошедшего конфликта.
«Для полноты картины уже после встречи с жителями сел Кой-Таш и Арашан и осмотра их домов, которые были повреждены 8 августа в результате столкновений с сотрудниками милиции, мы отправились в резиденцию Атамбаева. Однако охрана и находящиеся там сторонники ворота нам не открыли. Не вижу трагедии в этом. У нас уже достаточно материалов», — сказал Артур Медетбеков.
Он добавил, что сельчане настроены по отношению к членам комиссии очень враждебно. Постоянно вступают в перепалку и обвиняют в предвзятости.
«Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы к нашему заключению претензий не было», — подчеркнул Артур Медетбеков.
Напомним, работу этой комиссии продлили до 1 ноября.
После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Заключение они должны представить Жогорку Кенешу.