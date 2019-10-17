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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Беспорядки в Кой-Таше. Генерал Артур Медетбеков о работе госкомиссии

Членов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа не пустили на территорию резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Как заявил 24.kg один из членов комиссии Артур Медетбеков, на вынесение заключения это не повлияет.

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По его мнению, госкомиссия работает объективно и беспристрастно. Учитываются мнения всех сторон произошедшего конфликта.

«Для полноты картины уже после встречи с жителями сел Кой-Таш и Арашан и осмотра их домов, которые были повреждены 8 августа в результате столкновений с сотрудниками милиции, мы отправились в резиденцию Атамбаева. Однако охрана и находящиеся там сторонники ворота нам не открыли. Не вижу трагедии в этом. У нас уже достаточно материалов», — сказал Артур Медетбеков.

Он добавил, что сельчане настроены по отношению к членам комиссии очень враждебно. Постоянно вступают в перепалку и обвиняют в предвзятости.

«Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы к нашему заключению претензий не было», — подчеркнул Артур Медетбеков.

Напомним, работу этой комиссии продлили до 1 ноября.

После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Заключение они должны представить Жогорку Кенешу.
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